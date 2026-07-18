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Millilerden kritik galibiyet: Hırvatistan'ı bir sayıyla devirdiler

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 5-8'incilik klasman maçında Hırvatistan'ı 73-72 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, 5-6'ncılık karşılaşmasında Almanya-Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 17:17
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Millilerden kritik galibiyet: Hırvatistan'ı bir sayıyla devirdiler
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Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 5-8'incilik klasman maçında Hırvatistan'ı 73-72 yenerek 5-6'ncılık karşılaşmasına yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyondaki mücadele, Stozice Arena'da oynandı.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın ilk yarısını 36-31 üstün tamamlayan ay-yıldızlı ekip, çekişmeli geçen mücadeleyi 73-72 kazandı.

RAKİBİ ALMANYA-YUNANİSTAN MAÇI BELİRLEYECEK

Milliler, 5-6'ncılık maçında yarın Almanya ile Yunanistan arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

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