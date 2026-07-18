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Erce Kardeşler'in yeni takımı Mardinspor

Mardin 1969, kaleci Erce Kardeşler'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 15:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Erce Kardeşler'in yeni takımı Mardinspor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 32 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Erce ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler'in, kariyerinde Trabzonspor ve Hatayspor gibi takımlarda da forma giydiği bildirilen açıklamada, "Hoş Geldin Erce Kardeşler" ifadesine yer verildi.

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