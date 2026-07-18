Açık su yüzücüsü Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu ve bir Guinness rekoru bulunan Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'na en yakın bölgelerden biri olan Svalbard Takımadaları'nda 4 derece sıcaklıktaki Arktik sularda 1200 metre yüzdü.
TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI
38 yaşındaki sporcu, bu performansıyla Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk unvanını elde etti.
Kayadelen, aynı zamanda Türk bayrağını dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde dalgalandırmanın gururunu yaşadı.
10 AYLIK KIZIYLA YOLCULUK YAPTI
Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu yolculuğuna 10 aylık kızı Alya ile çıktı.
Zorlu hava koşulları nedeniyle yüzüş sırasında kızını otele bırakmak zorunda kalan milli sporcu, suya girdiği her an onu düşündüğünü söyledi.
"TÜM ANNELERE İLHAM OLSUN"
Tarihi başarısının ardından açıklamalarda bulunan Deniz Kayadelen, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'den bir ilki başararak Kuzey Kutbu'na en yakın bölgede yüzdüm. Çok mutlu ve gururluyum. Yalnızca kendim için değil; ülkem ve yeni bir anne olarak hayallerinden vazgeçmeyen tüm kadınlar için yüzdüm."
"KORKULARIMA RAĞMEN SUYA GİRDİM"
Kayadelen, yüzüş öncesinde çeşitli kaygılar yaşadığını ancak meditasyon ve nefes egzersizleriyle zihnini sakinleştirdiğini belirtti.
Deneyimli sporcu, suya kontrollü şekilde girerek yüzüşünü sağlıklı biçimde tamamladığını ifade etti.
"TARİH YAZDIM"
Deniz Kayadelen, başarısının kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Şu ana kadar hiçbir Türk bu buzlu sulara girmedi. İlk Türk olarak çok gururluyum. Türk kadınının ve annelerinin gücünü göstermiş oldum."
ANTARKTİKA HAYALİNDEN DOĞDU
Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu hedefinin aslında Antarktika hayalinden doğduğunu dile getirdi.
Kızının henüz çok küçük olması nedeniyle Antarktika planını ertelediğini belirten Kayadelen, bunun yerine Kuzey Kutbu'nda yüzmeye karar verdiğini söyledi.
Milli sporcu, bu deneyimin kızına korkuların üzerine giderek hayallerin gerçekleştirilebileceğini göstermesini istediğini de sözlerine ekledi.
TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI
38 yaşındaki sporcu, bu performansıyla Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk unvanını elde etti.
Kayadelen, aynı zamanda Türk bayrağını dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde dalgalandırmanın gururunu yaşadı.
10 AYLIK KIZIYLA YOLCULUK YAPTI
Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu yolculuğuna 10 aylık kızı Alya ile çıktı.
Zorlu hava koşulları nedeniyle yüzüş sırasında kızını otele bırakmak zorunda kalan milli sporcu, suya girdiği her an onu düşündüğünü söyledi.
"TÜM ANNELERE İLHAM OLSUN"
Tarihi başarısının ardından açıklamalarda bulunan Deniz Kayadelen, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'den bir ilki başararak Kuzey Kutbu'na en yakın bölgede yüzdüm. Çok mutlu ve gururluyum. Yalnızca kendim için değil; ülkem ve yeni bir anne olarak hayallerinden vazgeçmeyen tüm kadınlar için yüzdüm."
"KORKULARIMA RAĞMEN SUYA GİRDİM"
Kayadelen, yüzüş öncesinde çeşitli kaygılar yaşadığını ancak meditasyon ve nefes egzersizleriyle zihnini sakinleştirdiğini belirtti.
Deneyimli sporcu, suya kontrollü şekilde girerek yüzüşünü sağlıklı biçimde tamamladığını ifade etti.
"TARİH YAZDIM"
Deniz Kayadelen, başarısının kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Şu ana kadar hiçbir Türk bu buzlu sulara girmedi. İlk Türk olarak çok gururluyum. Türk kadınının ve annelerinin gücünü göstermiş oldum."
ANTARKTİKA HAYALİNDEN DOĞDU
Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu hedefinin aslında Antarktika hayalinden doğduğunu dile getirdi.
Kızının henüz çok küçük olması nedeniyle Antarktika planını ertelediğini belirten Kayadelen, bunun yerine Kuzey Kutbu'nda yüzmeye karar verdiğini söyledi.
Milli sporcu, bu deneyimin kızına korkuların üzerine giderek hayallerin gerçekleştirilebileceğini göstermesini istediğini de sözlerine ekledi.