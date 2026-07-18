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Roma'dan Mason Greenwood yanıtı

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe'ye transfer olan Mason Greenwood ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 15:43
Haber: Sporx.com
Roma'dan Mason Greenwood yanıtı
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Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe'ye transfer olan Mason Greenwood ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Greenwood ile transferinden önce Roma da ilgilenmiş ancak Greenwood'un tercihi Türkiye ve Fenerbahçe olmuştu.

Transfer gündemlerinde yer alan Crysencio Summerville ve Fenerbahçe'ye transfer olan Greenwood için gelen, "Crysencio Summerville veya Mason Greenwood transfer edilebilir isimler miydi?" sorusuna cevap veren Gasperini, şu sözleri kullandı:

"Belli ki hayır ama bu bir tercih meselesi. Kulübün bu transferleri karşılayamaması nedeniyle değil.

Bir sözleşme standardı belirlemek gerekiyor ve bu doğru bir yaklaşım. Takımı üçüncü sıraya taşıyan oyuncular var ve yüksek maaşlı oyuncuların gelmesi sorunlara yol açabilir.

Maaş bütçesi, kulüp için hayati önem taşıyor. Bu parametrelere uymak mümkün olmadığında, elbette başka oyunculara yönelim olabilir."

"BU ADİL DEĞİL"

İtalyan teknik adam ayrıca, "Maaş bütçesi nedeniyle transfer olmadılar. Bunu doğru buluyorum. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımların başkaları tarafından geride bırakılması adil değil." sözlerini sarf etti.


FENERBAHÇE'DEN 4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızın transferi için Marsilya'ya 39 milyon euro (3 yıl içinde 3 eşit taksitle) bonservis bedeli ödeyecek.

 

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