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Zinedine Zidane, Türkiye maçıyla göreve başlıyor

Fransa Milli Takımı'nın başına geçecek Zinedine Zidane, ilk maçına A Milli Takım karşısında Türkiye'de çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 17:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Zinedine Zidane, Türkiye maçıyla göreve başlıyor
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Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane için geri sayım devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı oynanacak üçüncülük maçıyla birlikte görevinden ayrılacak.

Fransa'da Deschamps'ın ayrılığının ardından Zinedine Zidane dönemi başlayacak.



İLK MAÇI TÜRKİYE'YE KARŞI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Zidane için yapılacak resmi duyuru tarihi bilinmiyor ancak 54 yaşındaki efsane isim, 1 Eylül itibariyla milli takımdaki teknik direktörlük görevine başlayacak.

Zidane, Fransa'nın başında ise ilk kez Türkiye maçında görev yapacak. Fransa, Uluslar Ligi'nde 25 Eylül'de A Milli Takımımızın konuğu olacak. A Milli Takım, Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek.

Fransızlar, daha sonra ise 28 Eylül'de Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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