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Jota Silva'dan hızlı başlangıç: İlk maçında hat-trick yaptı!

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Jota Silva, Olympiakos kariyerine gollerle başladı. Bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan 26 yaşındaki oyuncu, kariyerini Yunanistan temsilcisinde kiralık olarak sürdürecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 16:51
Jota Silva'dan hızlı başlangıç: İlk maçında hat-trick yaptı!
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Beşiktaş'ta beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Jota Silva, geçtiğimiz günlerde Olympiakos kadrosuna katıldı. Portekizli oyuncu, Yunanistan temsilcisindeki ilk maçında attığı gollerle dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YUNANİSTAN'DA KİRALIK OYNAYACAK

Bonservisi İngiltere Premier League ekiplerinden Nottingham Forest'ta bulunan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerine Olympiakos'ta kiralık olarak devam edecek.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçen sezon Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a kiralanan Jota Silva, siyah-beyazlı takımda düzenli olarak ilk 11'de görev alamadı. Beşiktaş formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Silva, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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