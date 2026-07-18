Erencan Yardımcı'nın yeni adresi açıklandı

Hoffenheim'da bonservisi bulunan Erencan Yardımcı, Bundeliga temsilcisinden bir kez daha ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon Eintracht Braunschweig'ta kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu kez Kaiserslautern'a gitti.
Kaiserslautern, Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kaiserslautern, Erencan Yardımcı'nın kiralık transferi için 500 bin euro ödeyecek.
Erencan Yardımcı'nın Kaiserslautern ile sözleşmesinde şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu opsiyonun ise 5 milyon euro olduğu belirtildi.
Geçen sezon Eintracht Braunschweig'ta 32 maça çıkan Erencan Yardımcı, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Kaiserslautern, Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kaiserslautern, Erencan Yardımcı'nın kiralık transferi için 500 bin euro ödeyecek.
Erencan Yardımcı'nın Kaiserslautern ile sözleşmesinde şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu opsiyonun ise 5 milyon euro olduğu belirtildi.
Geçen sezon Eintracht Braunschweig'ta 32 maça çıkan Erencan Yardımcı, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.