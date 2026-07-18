19 Temmuz
Fransa-İngiltere
00:00
18 Temmuz
Hamarkameratene-Tromsoe
0-1DA
18 Temmuz
Start-Rosenborg
17:00
18 Temmuz
Lillestroem-KFUM
17:00
18 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
17:00
18 Temmuz
Molde-Brann
19:00
18 Temmuz
Viking-Sandefjord
19:00

Erencan Yardımcı'nın yeni adresi açıklandı

Kaiserslautern, Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 15:09 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 15:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Erencan Yardımcı'nın yeni adresi açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hoffenheim'da bonservisi bulunan Erencan Yardımcı, Bundeliga temsilcisinden bir kez daha ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon Eintracht Braunschweig'ta kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu kez Kaiserslautern'a gitti.

Kaiserslautern, Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kaiserslautern, Erencan Yardımcı'nın kiralık transferi için 500 bin euro ödeyecek.

Erencan Yardımcı'nın Kaiserslautern ile sözleşmesinde şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu opsiyonun ise 5 milyon euro olduğu belirtildi.

Geçen sezon Eintracht Braunschweig'ta 32 maça çıkan Erencan Yardımcı, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.