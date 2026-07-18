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Milli para bisikletçilerden Avrupa Kupası'nda tarihi başarı

Milli para bisikletçiler, Avrupa Kupası'nda branş tarihindeki ilk madalyalarını Fırat Uğur'un gümüş, Tuana Filiz-Ayça Erdoğan ikilisinin bronz madalyasıyla kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 17:32
Haber: AA
Milli para bisikletçilerden Avrupa Kupası'nda tarihi başarı
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Milli para bisikletçiler, Slovakya'da düzenlenen Para Bisiklet Avrupa Kupası Yol Yarışları'nda branş tarihinde ilk madalyaları kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Püchov kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, ay-yıldızlı sporcular, branş tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda madalya kazanma başarısı gösterdi.

Organizasyonda erkekler C3 kategorisinde yarışan Fırat Uğur, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar tandem kategorisinde ise Tuana Filiz ile pilotu Ayça Erdoğan, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

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