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Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri, üçüncü haftadaki son maçında İran ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 19:40 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 20:10
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü haftasındaki 3. maçını Slovenya'ya 3-1 kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, 22-25, 25-20, 21-25 ve 23-25'lik setlerle salondan 3-1 mağlup ayrıldı.

Milli takım, üçüncü etaptaki son maçında 19 Temmuz TSİ 14.00'te İran ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Salon: Belgrad

Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Dominga Lot (İtalya)

Türkiye: Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)

Slovenya: Planinsic, Bracko, Janez Krzic, Mujanovic, Urnaut, Stalekar (Okroglic, Marovt, Sen, Najdic, Krzic)

Setler: 22-25, 25-20, 21-25, 23-25

Süre: 115 dakika

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