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Samsunspor, Elliot Watt'ı kadrosuna kattı

Samsunspor, İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 21:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Elliot Watt'ı kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İskoçyalı orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, daha önce Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formalarını giyen İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilendi.

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