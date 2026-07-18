İspanya VS Arjantin: Taktik karşılaştırma!
2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. İşte iki takımın taktik karşılaştırması...
Bu final, İspanya'nın kolektif kontrolü ile Arjantin'in esnekliği ve Messi merkezli hücumunun karşılaşması olacak. İspanya topa sahip olarak rakibi sürekli hareket ettirmeye çalışırken Arjantin, gerektiğinde oyunu rakibine bırakabilen, orta-alçak blokta bekleyip doğru anda saldıran daha uyarlanabilir bir takım. FIFA'nın teknik analizinde de İspanya'nın top hakimiyeti ve karşı presi; Arjantin'in ise Messi'yi savunma yükünden kurtaran çalışma düzeni öne çıkarılıyor.
Muhtemel kadro yapısında İspanya'nın Rodri–Fabian Ruiz ikilisinin önünde Dani Olmo'yu, sağda Lamine Yamal'ı ve ileri uçta Mikel Oyarzabal'ı kullanması bekleniyor. Arjantin'de ise Paredes'in önünde Enzo Fernandez, Mac Allister ve De Paul; ileride Messi ile Julian Alvarez veya Lautaro Martinez seçeneği bulunuyor.
İspanya topa sahipken
İspanya kağıt üzerinde 4-2-3-1 görünse de hücum yerleşiminde yapı çoğu zaman 3-1-2-4 halini alıyor. Rodri tek pivotta kalıyor; Fabian Ruiz ile Dani Olmo iç koridorlara yerleşiyor. Sol kanattaki Alex Baena merkeze yaklaşırken Cucurella genişlik sağlıyor; sağda ise Yamal çizgiye basarak bire bir alanı arıyor.
Bu yapının amacı sadece pas yapmak değil:
Rakibin orta saha hattını merkeze çekmek,
Savunma ile bek arasındaki iç koridoru açmak,
Oyarzabal'ın geriye gelmesiyle stoperi kararsız bırakmak,
Olmo ve Ruiz'in ceza sahasına koşu yapmasını sağlamak.
İspanya turnuvada yaklaşık yüzde 64 topa sahip olma ortalamasına ulaştı. Ayrıca Laporte ve Cubarsi'nin çok sayıda dikine pas kullanması, hücumun yalnızca Rodri üzerinden başlamadığını gösteriyor.
Arjantin buna nasıl karşılık verebilir?
Scaloni'nin ilk hedefi Rodri'yi tamamen adam markajına almak yerine pas gölgesinde bırakmak olabilir. Messi ve ikinci forvet stoperleri yönlendirirken Paredes ile Enzo, Rodri'ye gelen merkezi bağlantıyı kapatabilir.
Ancak Arjantin'in orta bloğu fazla geriye yaslanırsa İspanya:
Laporte ve Cubarsi ile rahatça öne çıkabilir.
Rodri'yi serbestçe oyuna sokabilir.
Arjantin ceza sahasının çevresinde uzun süre yerleşebilir.
Arjantin açısından en büyük tehlike, topu kazanamadan yalnızca İspanya'nın paslarını takip eden pasif bir savunmaya dönüşmek.
Arjantin topa sahipken:
Arjantin'in hücumunun merkezi hala Messi. Fakat sistem yalnızca "topu Messi'ye ver" mantığından oluşmuyor. Oyuncular bir bölgede kısa paslarla rakibi üzerlerine çekiyor, ardından ters taraftaki boş oyuncuya veya iç koridora geçiş yapıyor. FIFA analizine göre Messi sekiz gol atarken takımın oluşturduğu 113 gol fırsatının 99'unda doğrudan veya dolaylı biçimde yer aldı.
Messi savunma sırasında bloktan kopuk ve daha ileride tutuluyor. Böylece Arjantin topu kazandığında ilk pas için hazır oluyor. Diğer dokuz saha oyuncusunun koşu ve savunma yükü, Messi'nin bu serbestliğini finanse ediyor.
Arjantin'in olası hücum planı şu olacaktır:
Paredes veya Enzo ile ilk baskıyı kırmak,
Messi'yi sağ iç koridorda topla buluşturmak,
Julian Álvarez'i stoperlerin arkasına koşturmak,
Mac Allister ve De Paul ile ikinci topları toplamak,
İspanya'nın öne çıkan beklerinin arkasını hedeflemek.
Finalin en önemli eşleşmesi: Messi–Cucurella koridoru
Arjantin'in en uygun hücum bölgesi, Messi'nin kullandığı sağ iç koridor ile İspanya'nın sol savunma tarafı olabilir. Cucurella hücumda çok yükseldiği için arkasında geçici boşluklar oluşabiliyor.
İspanya'nın turnuvada yediği tek golün sağ taraftan gelen bir ortayla başlaması da dikkat çekici. Messi, İngiltere karşısındaki iki golün asistini de sağ bölgeden yaptı. Bu nedenle Messi'nin içeri kat ettiği pozisyonlarda Laporte öne çıkarsa Alvarez veya Lautaro savunma arkasına; çıkmazsa Messi ceza sahası çevresinden pas veya şut imkanı bulabilir.
İspanya buna karşı yalnızca Cucurella'yı Messi'nin üzerine gönderemez. Baena'nın geriye gelmesi, Rodri'nin sol tarafa kayması ve Laporte'nin öne çıkış zamanlaması birlikte çalışmak zorunda.
Diğer tarafta Yamal tehlikesi
İspanya'nın en doğal bire bir üstünlüğü Lamine Yamal üzerinden gelecek. Arjantin'in sol beki Tagliafico tek başına bırakılırsa Yamal hem içeri kat ederek şut açısı bulabilir hem de Porro'nun bindirmesine alan açabilir.
Arjantin'in bu koridorda Mac Allister'ı veya De Paul'ü yardıma göndermesi gerekecek. Fakat ikinci savunmacı kanada çıktığında Dani Olmo'nun sağ iç koridorda boş kalması mümkün. Dolayısıyla Arjantin'in problemi yalnızca Yamal'ı durdurmak değil; Yamal'a yardım ederken Olmo'yu serbest bırakmamak olacak.
Yamal'ın sol uyluğunda bandajla antrenmana çıkmaması ve Porro'nun kas gerginliği nedeniyle bir idmanı kaçırması dikkat çekti; buna rağmen iki oyuncunun da finale yetişmesi bekleniyor.
Pres ve top kaybı sonrası reaksiyon
Bu alanda belirgin üstünlük İspanya'da. İspanya top kaybından sonra oyuncularını hemen topun çevresinde topluyor, merkezi kapatıyor ve rakibin ilk pasını yavaşlatıyor. Rakip bu baskıyı aşsa bile geride kalan oyuncuların konumlanması sayesinde kontratakları erken kesebiliyor.
İspanya turnuvada rakipten doğrudan top kazanma girişimlerinde yüzde 68'in üzerinde başarı gösterdi; ayrıca hem orta sahada hem hücum bölgesinde en fazla top kazanan takımlardan biri oldu. Yedi maçta yalnızca bir gol yemesi ve rakiplerine sadece 11 isabetli şut vermesi bu yapının sonucunu gösteriyor.
Arjantin de top kaybından sonra baskı yapabiliyor ancak bunu maç boyunca aynı yükseklikte sürdürmüyor. Scaloni'nin takımı zaman zaman orta bloğa dönerek dokuz oyuncuyla kompaktlaşıyor ve Messi'yi geçiş için ileride bırakıyor.
Duran toplar Arjantin'in büyük kozu
İspanya açık oyunda son derece az pozisyon verdiği için Arjantin'in duran topları finalde çok değerli olacak. Arjantin turnuvada duran toplardan yedi gol buldu; kornerler, direkt serbest vuruşlar ve penaltılar üzerinden turnuvanın en üretken takımlarından biri oldu.
Romero, Lisandro Martinez, Lautaro ve Alvarez'in ceza sahasındaki agresif koşuları; Messi'nin servis kalitesiyle birleştiğinde İspanya'nın açık oyundaki savunma üstünlüğünü devre dışı bırakabilir. Arjantin'in kazanacağı her korner veya ceza sahası çevresindeki serbest vuruş, normal bir duran toptan daha büyük önem taşıyacak.
Maç senaryoları
İspanya öne geçerse: Topu dolaştırarak Arjantin'i daha fazla koşmaya zorlayabilir. Arjantin öne çıkmak zorunda kaldıkça Yamal ve Olmo için boşluklar artar. Bu senaryoda İspanya yapısal olarak avantajlı.
Arjantin öne geçerse: Orta-alçak bloğa geçip Messi'yi ileride bırakabilir. İspanya'nın bekleri yükseldikçe Arjantin geçiş şansı bulur. Bu, Scaloni'nin istediği finale daha yakın olur.
Maç son bölüme eşit girerse: Arjantin'in psikolojik ve bireysel avantajı artabilir. Takım 19 golünün 12'sini 70. dakikadan sonra attı; İngiltere karşısında da 85 ve 90+2'de gelen gollerle maçı çevirdi. İspanya ise Merino, Pedri, Nico Williams ve Ferran Torres gibi oyunun yapısını değiştirebilecek daha geniş bir kulübeye sahip.
Taktik yapı bakımından İspanya bir adım önde. Oyunu daha uzun süre kontrol edebiliyor, top kaybı sonrasında daha güçlü reaksiyon veriyor ve rakibine çok az temiz pozisyon bırakıyor.
Arjantin'in avantajı ise maçın kontrol dışında kalan bölümlerinde. Duran toplar, ikinci toplar, fiziksel mücadele, geçişler ve Messi'nin tek hareketle savunma planını bozabilmesi Arjantin'i son derece tehlikeli kılıyor.
İspanya'nın oyunu daha sürdürülebilir gözüküyor, Arjantin'in oyunu ise daha ölümcül ve belirsizlik üretmeye daha uygun. Maç düzenli ve kontrollü geçerse İspanya; duran topların, geçişlerin ve kaotik anların sayısı artarsa Arjantin avantajlı olur.
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|Yeni Zelanda
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|Irak
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|Av.
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|Arjantin
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|3
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|Avusturya
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|Ürdün
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|Kolombiya
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|Özbekistan
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|İngiltere
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|2
|Hırvatistan
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