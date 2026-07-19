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10 gollü çılgın maç! İngiltere, Fransa'yı yıktı!

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük mücadelesinde İngiltere, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçta Fransa'yı 6-4 mağlup ederek dünya 3'üncüsü oldu.

calendar 19 Temmuz 2026 02:04 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 02:49
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
10 gollü çılgın maç! İngiltere, Fransa'yı yıktı!
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2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD'nin Miami şehrindeki Miami (Hard Rock) Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 6-4 kazandı.

İngiltere, karşılaşmaya golle başladı. 3. dakikada Declan Riceorta sahada kazandığı topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

18. dakikada Ezri Konsa ile 37 ve 45+1. dakikada Bukayo Saka'nın golleri İngiltere'nin ilk yarıyı 4-0 üstün kapatmasını sağladı.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Fransa oldu. 48. dakikada Kylian Mbappe ve 54. dakikada Bradley Barcola'nın golleri farkı 2'ye indirdi.

66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

87. dakikada Bukayo Saka penaltıdan İngiltere'yi rahatlattı ve hat-trick yaptı. Saka ayrıca İngiltere adına Dünya Kupası'nda hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. Daha önce Geoff Hurst, Gary Lineker ve Harry Kane, İngiltere formasıyla hat-trick yapan isimlerdi.

90+6. dakikada Ousmane Dembele, Fransa adına fileleleri havalandırdı.

90+8'de Jude Bellingham'ın kaydettiği gol ise maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte İngiltere, 6-4'lük skorla Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı. 

İNGİLTERE İLK KEZ DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLDU

Fransa karşısında 6-4 kazanan İngiltere, tarihinde ilk kez 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük mücadelesi oynayan İngiltere, bu karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmişti.

1990 yılında İtalya'ya 2-1 yenilen İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

1966 yılında kupayı kazanan Ada ülkesi, son 60 yıldaki en başarılı Dünya Kupası performansına imza attı.

TARİHİN EN GOLLÜ 3'ÜNCÜLÜK MAÇI

İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3'üncülük maçı oldu.

Tarihteki en gollü 3'üncülük karşılaşması, 1958 yılında Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği mücadeleydi.

Karşılaşma aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın da en gollü karşılaşması oldu. Organizasyonda daha önce grup maçlarında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etmişti.

TARİHİN EN GOLCÜSÜ MBAPPE

Dünya Kupası'nda 8 golü bulunan Messi'yle birlikte zirvede yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappe, İngiltere karşısında kaydettiği 2 golle Arjantinli yıldızı geride bırakarak krallık yarışında lider oldu.

Organizasyonda 10 gole ulaşan yıldız futbolcu, Fransa futbol tarihinde bir turnuvada en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Dünya Kupası tarihinde de attığı 22 golle en fazla gol kaydeden oyuncu oldu.

Arjantin'in İspanya ile oynayacağı final mücadelesinde Messi gol atamazsa, Mbappe turnuvayı, tarihin en golcü oyuncusu olarak tamamlayacak.

DESCHAMPS MAĞLUBİYETLE TAMAMLADI

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımın başındaki son maçında İngiltere karşısında 6-4'lük yenilgi yaşadı.

2012 yılında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Fransız çalıştırıcı, 14 yıl çalıştırdığı milli takımda 1 Dünya Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransa, Deschamps döneminde 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda final oynarken, 2026 Dünya Kupası'nı ise 4. olarak tamamladı.

TUCHEL YUHALANDI

Karşılaşma öncesinde esame listeleri okunurken İngiliz taraftarlar, futbolcuların isimleri sayıldığı esnada tezahüratlarla oyunculara destek verdi.

Kadronun sayılmasının ardından İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in ismi anons edilince İngiliz futbolseverler, Alman teknik adamı yuhaladı.

Arjantin'e yarı finalde elenen İngiltere'de teknik direktör Tuchel, istifa etmesi yönündeki eleştirileri yanıtsız bırakmıştı.

KANTE, DÜNYA KUPASI'NDA SÜRE ALAMADI

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamladı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kante'ye grup maçlarının yanı sıra eleme turlarında da şans vermedi. Fransa'nın kadrosundaki en tecrübeli isim olan Kante, oynanan 8 karşılaşmayı da yedek kulübesinden takip etti.

FRANSA, 1968'DEN BU YANA İLK KEZ İLK DEVREDE 4 GOL YEDİ

İngiltere karşısında ilk yarıyı 4-0 geride tamamlayan Fransa, 58 yıl sonra oynadığı bir maçta ilk devrede kalesinde 4 gol gördü.

1968 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Yugoslavya'yla karşı karşıya gelen Fransa ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 24 Nisan 1968'de oynanan ikinci maçın ilk yarısını Yugoslavya 4-1 önde tamamlarken maçı da 5-1 kazanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Miami Stadyumu'nda oynanan mücadele hızlı başlayan taraf İngiltere oldu. 3. dakikada orta sahadan kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Declan Rice, uzaktan plase vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-1.

18. dakikada İngiltere farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Rice, kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Konsa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

Fransa 35. dakikada etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mbappe, 2 rakibinden sıyrılıp penaltı noktasına hareketlendi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Henderson uzanarak gole engel oldu.

37. dakikada İngiltere 3. golü buldu. Saka'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Rashford kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Maignan'dan dönen meşin yuvarlağı tekrar Rashford aldı. Rashford'un pasında Saka yakın mesafeden vurdu, savunmadan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında yeniden Rashford kaptı. Bu futbolcu tekrar Saka'yı düşündü, Saka çaprazdan sert şutla topu ağlara yolladı: 0-3.

45+1. dakikada fark 4'e çıktı. Orta sahada topu kapan Rogers'ın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Saka, Theo Hernandez'e rağmen ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top köşeden filelerle buluştu: 0-4.

İkinci devreye Fransa golle başladı. 48. dakikada Olise'nin soldan ceza sahasına gönderdiği yerden ortaya hareketlenen Mbappe, karşı karşıya kaldığı pozisyonda bekletmeden vuruşunu yaptı, top kaleci Henderson'un solundan filelere gitti: 1-4.

Fransa 54. dakikada farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Mbappe'nin savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Barcola, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 2-4.

Fransa 66. dakikada bir gol daha buldu. Olise'yle verkaç yaparak ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Mbappe, sert bir vuruyla topu kalecinin sağından filelere yolladı: 3-4.

İngiltere 85. dakikada penaltı kazandı. Gusto'nun Spence'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Valenzuela penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Saka, 87. dakikada meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-5.

90+6. dakikada Dembele farkı tekrar 1'e indirdi. Upamecano'nun savunmanın arkasına gönderdiği pasta soldan ceza sahasına giren Dembele, çaprazdan sert vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 4-5.

90+8. dakikada Bellingham skoru belirledi. Soldan ceza sahasına giren yıldız oyuncu, üst üste 2 rakibinden sıyrılıp meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-6.

Karşılaşma İngiltere'nin 6-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stadyum: Miami Stadyumu

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Fransa: Maignan, Gusto (Dk. 90+1 Kounde), Konate (Dk. 46 Upamecano), Lacroix, Hernandez (Dk. 46 Digne), Emery, Rabiot, Olise, Cherki (Dk. 46 Dembele), Doue (Dk. 46 Barcola), Mbappe

İngiltere: Henderson, Quansah (Dk. 83 James), Konsa, Guehi (Dk. 90+3 Chalobah), Spence, Rice, Saka, Eze (Dk. 79 Bellingham), Rogers, Rashford (Dk. 46 Watkins), Toney (Dk. 79 Anderson)

Goller: Dk. 3 Rice, Dk. 18 Konsa, Dk. 37, Dk. 45+1 ve Dk. 87 (Penaltıdan) Saka, Dk. 90+8 Bellingham (İngiltere), Dk. 48 ve Dk. 66 Mbappe, Dk. 54 Barcola, Dk. 90+6 Dembele (Fransa)



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
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1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
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1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
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1İngiltere32106247
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