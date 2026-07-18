Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası finalinde gözler Messi ve Yamal'ın üzerinde olacak

Barcelona alt yapısından yetişen ve aralarında 20 yaş fark bulunan iki yıldız isim, İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk hedefindeki en büyük kozu olarak sahaya çıkacak.

calendar 18 Temmuz 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 01:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası finalinde gözler Messi ve Yamal'ın üzerinde olacak
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk hedefindeki en büyük kozları Lionel Messi ve Lamine Yamal olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIFA klasmanının ilk iki sırasında yer alan iki ülke arasında New York New Jersey Stadı'nda yarın oynanacak final mücadelesinde, Barcelona altyapısından yetişen 39 yaşındaki Lionel Messi ile 19 yaşındaki Lamine Yamal kozlarını paylaşacak.

Messi, Katar 2022'de kariyerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşarken Yamal ise ilk kez final heyecanı yaşayacak.

- Dripling istatistiğinde zirvede

İspanyol yıldız Lamine Yamal, 30 dripling ile bu turnuvada en çok çalım atan oyuncu oldu.

Yamal'ı Fransız Kylian Mbappe (24), Brezilyalı Vinicius Junior (23), Arjantinli Lionel Messi (22) ve Belçikalı Jeremy Doku (21) takip etti.

- Messi, 3 final oynayan tarihteki 2'nci futbolcu olacak

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci isim olacak.

Messi gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

- Yamal, 7 maça çıkan en genç 3. oyuncu

Sakatlıktan çıkarak turnuvaya gelen Yamal, Dünya Kupası tarihinde 7 maçta forma giyen üçüncü genç oyuncu oldu.

Daha önce Fransız Kylian Mbappe ve İspanyol Pau Cubarsi, bu başarıya ulaşmıştı.

- Messi krallık yarışında Mbappe ile zirveyi paylaşıyor

Lionel Messi, bu turnuva attığı 8 golle altın ayakkabı yarışında Mbappe ile zirveyi paylaşıyor.

Grup aşamasında Suudi Arabistan ağlarını havalandıran Yamal ise henüz eleme turlarında gol sevinci yaşamadı.

Tüm zamanlarda ise Messi'nin 21, Mbappe'nin 20 golü bulunuyor.

- Messi'den 33 gol katkısı

Arjantinli yıldız, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana turnuvada en fazla gol katkısı yapan futbolcu konumunda bulunuyor.

21 kez rakip fileleri havalandıran Messi, 12 kez de gol pası verdi.

- Messi, ceza sahası dışından 2 kez gol buldu

Ceza sahası dışından bu turnuvada 5 gol bulan Arjantin, bir Dünya Kupası'ndaki en yüksek sayıya ulaştı.

Messi bunlardan ikisini kaydederken; Giovani Lo Celso, Julian Alvarez ve Enzo Fernandez birer gol attı.

Turnuva tarihinde ceza sahası dışından 7 gol atan Messi, Brezilya efsanesi Rivellino'yu geride bıraktı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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