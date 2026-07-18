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Eyüpspor, Bandırmaspor'la yenişemedi

Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 22:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, Bandırmaspor'la yenişemedi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da Abant yolu üzerindeki bir otelde sürdüren Eyüpspor, kamp yaptığı tesisin sahasında Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Bandırmaspor, 7. dakikada Kerem Dönertaş'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Eyüpspor, 55. dakikada Hamza Akman'ın golüyle beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın da gol arayışları sonuç vermeyince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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