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Beşiktaş'ta Leo Pereira gelişmesi!

Transferin en hareketli takımlarından Beşiktaş'ın, kadrosuna katmak istediği Leo Pereira'yı ikna ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 21:29
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta Leo Pereira gelişmesi!
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Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosunu Salih Özcan, Alexander Nübel, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Kassoum Ouattara ve Doğan Alemdar transferleriyle güçlendirdi. Muhammed Salah ile de anlaşmaya çok yakın olan siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldızın transferini kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salah transferi gerçekleşse dahi çalışmalarına devam edecek olan Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmak istiyor.

PEREIRA İKNA OLDU

Flamengo forması giyen Leo Pereira'yı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoperi transfer konusunda ikna etti.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

BeIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, Flamengo ile pazarlıklarını sürdürüyor. Brezilya ekibinin de ikna edilmesi halinde Leo Pereira ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

UDUOKHAI AYRILIĞA YAKIN

Öte yandan Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin ayrılığa en yakın isim olduğu belirtildi. Alman stoper için çeşitli kulüplerin ilgisi bulunsa da henüz resmi bir girişim gerçekleşmedi.

SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR

Leo Pereira, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını etkili kullanan 1,89 metre boyundaki futbolcu, geriden yaptığı paslar ve hava toplarındaki performansıyla öne çıkıyor.

2020 yılından bu yana Flamengo forması giyen Pereira'nın piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

FLAMENGO İLE ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI

Leo Pereira, Flamengo formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazandı.

Beşiktaş'ta daha önce Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler forma giymiş ve kazanılan şampiyonluklarda rol oynamıştı.

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