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Domenico Tedesco'ya ilk maçında büyük şok!

Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna, İtalyan teknik adamın ilk maçında Arminia Bielefeld'e 4-0 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 21:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Domenico Tedesco'ya ilk maçında büyük şok!
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Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde taraftarların yoğun sevgisiyle uğurlanan Domenico Tedesco, daha sonra Bologna'nın teknik direktörlüğüne getirildi. İtalyan çalıştırıcı, yeni takımının başındaki ilk maçında ağır bir yenilgi yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bologna, hazırlık karşılaşmasında Arminia Bielefeld'e 4-0 mağlup oldu. Alman ekibinin gollerini 8 ve 14. dakikalarda Grodowski, 29. dakikada Worl ve 90. dakikada Bauer kaydetti. Bologna'da Rowe, 40. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Domenico Tedesco, Bologna'nın başındaki ikinci sınavında 22 Temmuz Çarşamba günü Heidenheim ile karşılaşacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak.

 

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