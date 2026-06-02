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Beşiktaş GAİN, yarı final serisine galibiyetle başladı

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

calendar 02 Haziran 2026 22:08 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 22:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN, yarı final serisine galibiyetle başladı
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Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, seride 1-0 öne geçti. 

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Haziran Perşembe günü yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Müsabakanın ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji karşısında 21-20 önde tamamlayan Beşiktaş GAİN, soyunma odasına da 35-32 üstün girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da dengeli başlarken, son çeyreğe 53-53 beraberlikle girildi.

Son periyotta pota altından kaydedilen karşılıklı basketlerle başladı. İki takım da bu periyotta kısa oyuncularıyla skor üretirken Beşiktaş, Morgan'ın peş peşe bulduğu sayılarla son 3 dakikaya 71-70 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, Dotson'ın sayılarına Flynn ile karşılık verse de siyah-beyazlılar, son 1 dakikada 77-73'lük avantaj elde etti. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, maçı 82-79 kazandı.

Beşiktaş GAİN'de Conor Morgan 13, Jonah Mathews ve Yiğit Arslan 12'şer, Brynton Lemar 11 ve Devon Doston da 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bahçeşehir Koleji'nde ise Malachi Flynn'in 23, Mateusz Ponitka ve Trevion Williams'ın 11'er sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi 

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 7, Mathews 12, Anthony Brown 4, Morgan 13, Zizic 4, Dotson 10, Sertaç Şanlı 9, Yiğit Arslan 12, Lemar 11

Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, İsmet Akpınar 6, Homesley 4, Cavanaugh 7, Williams 11, Mitchell 4, Furkan Haltalı 8, Ponitka 11, Hale 5

1. Periyot: 21-20

Devre: 35-32

3. Periyot: 53-53

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3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
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