02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
0-190'
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
0-0DA
02 Haziran
Fas-Madagaskar
2-029'
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Milan'dan Arne Slot hamlesi! İlk görüşme olumlu

Liverpool ile yollarını ayıran Hollandalı teknik direktör Arne Slot, Massimiliano Allegri sonrası yeni bir yapılanma içerisine giren Milan'ın radarına girdi.

02 Haziran 2026 19:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Başarısız geçen sezonun ardından Liverpool ile yollarını ayıran teknik direktör Arne Slot hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberine göre;  Sezonun sona ermesiyle birlikte Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Milan, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Kulüp yönetimi, Avrupa'daki üst düzey deneyimi nedeniyle Arne Slot ismini öncelikli adaylar arasına ekledi.

İtalyan devinin yetkililerinin, Slot'un temsilcileri ile bir araya gelerek projenin detaylarını görüştüğü ve taraflar arasında ilk temasların olumlu geçtiği iddia ediliyor.

LIVERPOOL KARNESİ

2024/25 sezonunda İngiliz devinin başına geçen Arne Slot, burada çıktığı 113 maçta 1.91 ortalama puan yakaladı. 47 yaşındaki teknik adam bu süreçte 1 kez İngiltere Premier League şampiyonluğu yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
