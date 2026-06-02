Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezonda kırmızı-beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncular Julia Bergmann ve Roberta Ratzke ile yollarını ayırdı.



Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Son 3 sezondur formamızı giyen Julia Bergmann'a kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz. 2024 yılından bu yana formamızı giyen Roberta Ratzke'ye kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."



