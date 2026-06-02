02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
0-013'
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Hakan Safi: "Yarın transferleri açıklayacağım!"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Yarın transferleri açıklamaya başlayacağım" dedi.

calendar 02 Haziran 2026 18:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, A Spor'da gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, sarı-lacivertli kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli mesajlar verirken, İrfan Can Kahveci transferine ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.

"YARIN TRANSFERLERİ AÇIKLAMAYA BAŞLAYACAĞIM" 

Transfer süreci hakkında konuşan Hakan Safi, imzaların atılmasının ardından resmi açıklamaların geleceğini belirtti.

Safi, "Yarın transferleri açıklamaya başlayacağım. Islak imza olmadan açıklamak istemiyoruz. 2 tane milli, 2-3 tane dünya yıldızı yabancı oyuncu sözü vermiştim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ne kadar bonus verirsin pazarlıkları yapıyoruz. Demek ki iyi yoldayız." ifadelerini kullandı.

"İRFAN CAN KAHVECİ'NİN TRANSFER PARASINI BEN ÖDEDİM"

İrfan Can Kahveci'nin transfer sürecine de değinen Hakan Safi, transferde maddi destek sağladığını açıkladı.

Safi, "Yanlış anlaşılmasın, İrfan Can Kahveci'nin transfer parasını ben ödedim. Helali de hoş olsun. İlk kontratını SPK'ya şikayet ediyorlar sanırım. İkinci kontrat zamanı geldiğinde benden rica ettiler. Ben de Fenerbahçe aşkına, sevgili Ali Koç başkanımı sevdiğim için de çıkardım, hiç düşünmeden bu paraları verdim." dedi.

"FENERBAHÇE'YE HİZMET ETMEK İÇİN YARDIMCI OLDUK"

Sözlerinin devamında eleştirilere de değinen Safi, kulübe destek olmak amacıyla hareket ettiğini vurguladı.

Hakan Safi, "Ama konuşamıyoruz, konuşunca da 'Sen çok para konuşuyorsun.' diyorlar. Ne yapmak lazım, ben anlamadım. Fenerbahçe'ye hizmet edeceğiz diye oyuncuların transferlerine yardımcı olduk." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
