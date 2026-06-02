02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
0-016'
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Beşiktaş Hentbol'da Ruben Garabaya Arenas dönemi

Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ruben Garabaya Arenas getirildi.

02 Haziran 2026 18:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Ruben Garabaya Arenas'ın getirildiğini duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Hentbol Takımı'mızın başantrenörlük görevine Ruben Garabaya Arenas getirildi. Ruben Garabaya Arenas'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

47 yaşındaki başantrenör, antrenörlük kariyerine 2017-2018 sezonunda BM Logrono La Rioja 19 Yaş Altı Takımı'nda başladı. Arenas, son olarak 2025-2026 sezonunda EHF Şampiyonlar Ligi takımlarından Eurofarm Pelister'da başantrenörlük görevi yaptı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu başından itibaren 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 kez de Süper Kupa'yı kazanan başantrenör Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
