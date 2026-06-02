Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Ruben Garabaya Arenas'ın getirildiğini duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Hentbol Takımı'mızın başantrenörlük görevine Ruben Garabaya Arenas getirildi. Ruben Garabaya Arenas'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
47 yaşındaki başantrenör, antrenörlük kariyerine 2017-2018 sezonunda BM Logrono La Rioja 19 Yaş Altı Takımı'nda başladı. Arenas, son olarak 2025-2026 sezonunda EHF Şampiyonlar Ligi takımlarından Eurofarm Pelister'da başantrenörlük görevi yaptı.
Beşiktaş, 2023-2024 sezonu başından itibaren 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 kez de Süper Kupa'yı kazanan başantrenör Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Beşiktaş Hentbol'da Ruben Garabaya Arenas dönemi
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ruben Garabaya Arenas getirildi.
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Ruben Garabaya Arenas'ın getirildiğini duyuruldu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye teklifi
-
9
Galatasaray, Fenerbahçe'yi bekliyor!
-
8
Hakan Safi: "İki milli yıldız İstanbul'a geldi!"
-
7
Hakan Safi, Ümit Akdağ ile anlaştı!
-
6
Osimhen için dudak uçuklatan bonservis kararı!
-
5
Benfica, Marco Silva ile el sıkıştı!
-
4
Liverpool'un yeni teknik direktörü Iraola!
-
3
Bologna'da Domenico Tedesco dönemi
-
2
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu
-
1
Frankfurt, Can Uzun için net: "60 milyon Euro!"
- 19:17 Kenan Yıldız'dan Juventus itirafı: "Bu bir güven meselesiydi"
- 18:33 Beşiktaş Voleybol Takımı, Jolien Knollema'yı transfer etti
- 18:31 Beşiktaş Hentbol'da Ruben Garabaya Arenas dönemi
- 18:17 Hakan Safi: "Yarın transferleri açıklayacağım!"
- 18:04 Torreira ve Icardi'den derbi göndermesi!
- 16:57 Ergin Ataman'ın yerine Zeljko Obradovic!
- 16:53 Real Madrid'e bedava transfer: Konate
- 16:47 Trabzonspor, transferi bitirdi: Sidny Lopes Cabral
- 16:37 Bitlis Spor, TFF'nin kararını bekliyor
- 16:33 Göztepe'ye Rus pasör: Anna Astashina
- 16:29 Andreeva ve Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde!
- 16:26 Victor Osimhen, transfere kapıyı kapattı
- 16:07 Mario Lemina: "Yarım kalan bir hikayeydi"
- 15:53 Parma, Oosterwolde için Fenerbahçe'yi bekliyor!
- 15:37 Trabzonspor'dan Andre Onana hamlesi
- 15:25 Acun Ilıcalı'ya beraat kararı
- 15:19 Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu bekliyor
- 15:11 Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu için ayrılık planı
- 15:08 Benfica, Marco Silva ile el sıkıştı!
- 15:02 Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kararı
- 14:52 Anadolu Efes'e Vincent Poirier'den kötü haber
- 14:38 A Milli Takım, ABD'ye gitti
- 14:31 Galatasaray'da kritik genel kurul 27 Haziran'da
- 14:18 Avrupa'da İspanyol modası
- 14:04 Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'nin kararını bekliyor
- 14:00 AJ Dybantsa'dan Young'a esprili mesaj: "Beni seçerlerse 3 numara benim!"
- 14:00 Bursaspor, 63'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
- 13:59 Gilgeous-Alexander, OKC'ye Lu Dort için baskı yapacak
- 13:58 Jamal Murray, Kanada kadrosunda yok
- 13:56 Nurkic'ten Mike Budenholzer hakkında sert iddialar: "Alkol sorunu vardı..."
- 13:55 Sochan'dan Knicks'e Wemby förmülü: "Yorun, koşturun ve fiziksel oynayın"
- 13:47 Samsunspor'un Hollanda kampı 20 Temmuz'da
- 13:44 Manisa, Pektaş ile yola devam edecek
- 13:36 Bologna'da Domenico Tedesco dönemi
- 13:34 Göztepe transferde gaza bastı; iki anlaşma
- 13:28 Göztepe'den transferde iki genç futbolcu hamlesi!
- 13:28 Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi macerası başlıyor
- 13:22 Karşıyaka Kulübü, 'Karşıyaka İstanbul''dan şikayetçi!
- 13:21 Milli tekvandocu Yiğit Yusuf Türe, dünya şampiyonluğunu istiyor
- 13:17 Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
- 13:13 Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası: 1954
- 13:11 Galatasaray'ın alternatif planı: Muani
- 13:08 Dünya Kupası'nın tartışmalı kupası: 1978! Cruyff ve Breitner katılmadı!
- 13:03 Dünya Kupası'nda ilk kez 24 takım: 1982 İspanya
- 12:59 Bosna Hersek, 12 yıl sonra Dünya Kupası'nda
- 12:58 Liverpool'un yeni teknik direktörü Iraola!
- 12:54 Kanada'da hedef eleme turları
- 12:49 İsviçre'nin Dünya Kupası istikrarı
- 12:44 Fas, tarihi başarını tekrarlamak istiyor
- 12:38 Haiti, ikinci kez Dünya Kupası'nda
- 12:32 Erman Toroğlu hakkında hapis istemi
- 12:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak
- 12:21 Bertuğ Yıldırım'dan Galatasaray'a şart
- 12:20 Alimpijevic: "Beşiktaş'a olan tutkum baki kalacak"
- 12:14 İskoçya'da büyük özlem bitecek
- 12:09 Brezilya'da çarpıcı Dünya Kupası istatistiği
- 12:03 Katar, Dünya Kupası'na ilk kez elemeyle geliyor
- 11:57 Gana'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
- 11:54 Senegal'in kadrosunda tanıdık isimler
- 11:54 Galatasaray'da 10+4 ayrılığı: Mario Lemina
Kenan Yıldız'dan Juventus itirafı: "Bu bir güven meselesiydi"
Real Madrid'e bedava transfer: Konate
Liverpool'un yeni teknik direktörü Iraola!
Real Madrid, Courtois'in halefini buldu: Ewen Jaouen
James Milner'dan emeklilik kararı
Chelsea'den Marc Cucurella kararı!
PSG'de yeni hedef Junior Kroupi!
Rodri'den Real Madrid sorusuna açık kapı!
Capello'dan Leao'yu kızdıracak sözler
Fati'nin tapusunu Barça'dan aldılar!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30