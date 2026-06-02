Kenan Yıldız'dan Juventus itirafı: 'Bu bir güven meselesiydi'

Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız, kariyerinin en kritik kararlarından biri olan Bayern Münih'ten ayrılıp İtalyan devine transfer olma sürecini anlattı.



GQ'ya konuşan genç futbolcu, 2022 yılında Bayern Münih'ten ayrılarak Juventus'u tercih etmesinde kulübün kendisine duyduğu güvenin belirleyici olduğunu söyledi.



"BU BİR GÜVEN MESELESİYDİ"



Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanan ve Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız, karar süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Juventus'u seçtiğimde bu sadece profesyonel bir karar değildi. Bu aynı zamanda bir güven meselesiydi. Bu takımın bana güçlü bir vizyon sunacağını hissettim. Kulüp beni gerçekten gördü, potansiyelime inandı ve adım adım gelişebileceğim bir yol sundu. Genç bir futbolcu için en önemli şeylerden biri, insanların size sadece iyi oynadığınızda değil, gelişim süreciniz boyunca da inanmasıdır. Juventus bana ilk günden itibaren bu duyguyu verdi."



"KENDİ HİKAYEMİ YAZMAK İSTİYORUM"



Milli futbolcu, kariyerinin sonunda nasıl hatırlanmak istediği yönündeki soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.



Yıldız, açıklamasında şu sözlere yer verdi:





"İnsanların beni hem saha içinde hem de saha dışında her şeyini vermiş bir oyuncu olarak hatırlamasını isterim. Futbolda goller, galibiyetler ve kupalar elbette çok önemlidir. Ancak benim için bu yolculuğu nasıl yaşadığınız da en az onlar kadar değerlidir. Saygı, çalışma disiplini, aile ve ayakları yere basan biri olarak kalmak... En büyük arzum kendi hikayemi yazmak. Başkalarıyla kıyaslanan biri olmak istemiyorum. Juventus'ta, Türkiye Milli Takımı'nda ve bana inanan herkes için kendime özgü bir iz bırakmak istiyorum."



