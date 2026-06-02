02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
0-190'
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
0-0DA
02 Haziran
Fas-Madagaskar
2-030'
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Kenan Yıldız'dan Juventus itirafı: "Bu bir güven meselesiydi"

Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız, kariyerinin en kritik kararlarından biri olan Bayern Münih'ten ayrılıp İtalyan devine transfer olma süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Haziran 2026 19:17
Sporx.com
GQ'ya konuşan genç futbolcu, 2022 yılında Bayern Münih'ten ayrılarak Juventus'u tercih etmesinde kulübün kendisine duyduğu güvenin belirleyici olduğunu söyledi.

"BU BİR GÜVEN MESELESİYDİ"

Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanan ve Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız, karar süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: 

"Juventus'u seçtiğimde bu sadece profesyonel bir karar değildi. Bu aynı zamanda bir güven meselesiydi. Bu takımın bana güçlü bir vizyon sunacağını hissettim. Kulüp beni gerçekten gördü, potansiyelime inandı ve adım adım gelişebileceğim bir yol sundu. Genç bir futbolcu için en önemli şeylerden biri, insanların size sadece iyi oynadığınızda değil, gelişim süreciniz boyunca da inanmasıdır. Juventus bana ilk günden itibaren bu duyguyu verdi."

"KENDİ HİKAYEMİ YAZMAK İSTİYORUM" 

Milli futbolcu, kariyerinin sonunda nasıl hatırlanmak istediği yönündeki soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yıldız, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İnsanların beni hem saha içinde hem de saha dışında her şeyini vermiş bir oyuncu olarak hatırlamasını isterim. Futbolda goller, galibiyetler ve kupalar elbette çok önemlidir. Ancak benim için bu yolculuğu nasıl yaşadığınız da en az onlar kadar değerlidir. Saygı, çalışma disiplini, aile ve ayakları yere basan biri olarak kalmak... En büyük arzum kendi hikayemi yazmak. Başkalarıyla kıyaslanan biri olmak istemiyorum. Juventus'ta, Türkiye Milli Takımı'nda ve bana inanan herkes için kendime özgü bir iz bırakmak istiyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
