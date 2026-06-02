Acun Ilıcalı'dan Türkiye ve transfer yanıtı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi ve başkanı olan Acun Ilıcalı, takımın transfer planlaması, Premier League'e yükseliş süreci ve Türk futboluyla ilgili beIN Sports ekranlarına açıklamalarda bulundu.
Premier League'e yükselme yolunda yaşanan süreçte büyük stres yaşadığını belirten Ilıcalı, rakip değişikliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
"Premier League'e çıktık ama psikolojik olarak çok yıprandım. Maça üç gün kala rakip değişti. Biz 10 gün diğer takıma çalışmıştık. Middlesbrough-Southampton maçına hükmen mağlubiyet verselerdi bir itirazım olmazdı ama veremediler. Casusuluk futbolda bir maçın iptali anlamına gelmiyor. Middlesbrough yenildi ve elendi. Benim rakibim de turnuvadan atıldı. Mantık olarak direkt lige çıkmam gerekmiyor mu? O finali oynatmak istediler. Çıkamasaydık mahkeme hakkımızı kullanacaktık."
"MCBURNIE YÜZDE YÜZ KALACAK"
Takımın kadro yapılanmasına ilişkin konuşan Ilıcalı, önemli isimlerin takımda kalacağını ve yeni transferler yapacaklarını söyledi.
"Oli McBurnie takımda kalacak. Ben ona söyledim, 'Bu takımı sen taşıyacaksın, sana inanıyorum' dedim. Adam daha ne yapsın? Kendisi öyle bulabileceğiniz forvetlerden değil, kendisi %100 kalacak. Mohamed Belloumi var, olağanüstü bir çocuk ve büyük bir yetenek. Takımda ciddi sayıda oyuncu kalacak ama 8-10 tane oyuncu alacağız."
"TRANSFERDE BAŞARIMIZ YÜZDE 80'LERDE"
Son yıllardaki transfer performanslarını değerlendiren Ilıcalı, yaşanan sorunların yalnızca transferlerle ilgili olmadığını ifade etti.
"Geldiğimiz ilk sezon mükemmel bir kadro kurduk ve 7. olarak play-off'u kaçırdık. Sonraki sezonda da çok güzel bir kadro kurduk. Bu sene yarı finalde oynadığım 11 oyuncunun 10 tanesi geçen sezon transfer edildi. Demek ki asıl sorun yanlış transfer değilmiş. Geçen sezon demek ki başka etkenler olmuş. Bu etkenler benim İngiltere'de olamamam, Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapmam, teknik direktör ve takım uyuşmazlığı diyebiliriz. Bu etkenlerde takım az kalsın küme düşüyordu. Transferde başarımız %80'lerde."
TÜRK KULÜPLERİNDEN TEBRİK TELEFONU
Premier League'e yükselmelerinin ardından Türkiye'nin büyük kulüplerinden tebrik aldığını söyleyen Ilıcalı, yaşadığı gururu dile getirdi.
"Premier Lig'e yükseldikten sonra sadece Fenerbahçe'den değil, Galatasaray kulübünden de üst düzey yöneticiler arayıp tebrik etti ve gururlandıklarını söylediler. Keza Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da yine üst düzey isimler arayıp tebrik etti. Bu benim hayalimdi. Milli Takımda birleştiğimiz gibi bir Hull City'nin başarısında bir Türk'ün takımı olarak bakıldı. Statta Türk bayrağını açınca gelen alkışlar gurur verici. Unutulmaz bir gündü."
"SÜPER LİG'DEN OYUNCU ALMAK KOLAY DEĞİL"
Transfer piyasasına da değinen Ilıcalı, Süper Lig kulüplerindeki maaş seviyelerinin transferleri zorlaştırdığını belirtti.
"Süper Lig'deki büyük takımlardan yüksek maaş ortalaması nedeniyle oyuncu almamız çok kolay değil. Yerli futbolcular da iyi kazanıyor. Allah daha çok versin. Hak ediyorlardır da. Ancak dediğim gibi büyük takımlarda son 5 yıla göre maaş ortalaması yükseldi. Bu yüzden transfer yapmamız kolay değil."
Acun Ilıcalı'dan Türkiye ve transfer yanıtı
İngiltere Premier League'e yükselen Hull City'nin başkanı ve sahibi olan Acun Ilıcalı, projesi ve transfere dair konuştu.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi ve başkanı olan Acun Ilıcalı, takımın transfer planlaması, Premier League'e yükseliş süreci ve Türk futboluyla ilgili beIN Sports ekranlarına açıklamalarda bulundu.
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