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Hakan Safi'den Çalhanoğlu için kritik zirve!

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisi, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

calendar 02 Haziran 2026 21:23
Hakan Safi'den Çalhanoğlu için kritik zirve!
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Inter'de geleceği merak konusu olan Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli futbolcunun temsilcisi, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Öte yandan A Spor'un haberine göre Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, dün Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüşme gerçekleştirdi. Bu isimlere ek olarak milli futbolcu Zeki Çelik'in de hedefteki oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca transfer operasyonlarının Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç tarafından yürütüldüğü, iki ismin bugün Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisiyle bir araya geldiği ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter forması ile 30 maça çıkan milli yıldız, 12 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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