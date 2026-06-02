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Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı iddiası!

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

calendar 02 Haziran 2026 21:47 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 22:17
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı iddiası!
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Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre; tarafların yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda el sıkıştığı belirtilirken, görüşmelerde son aşamaya gelindiği aktarıldı.

Haberde, Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif eden Hakan Safi'nin senelik 15 milyon euro ve başarı bonuslarıyla birlikte Polonyalı golcü ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Barcelona'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

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