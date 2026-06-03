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Manchester United'dan 45 milyon euroluk transfer: Ederson

Manchester United, Ederson'u 40 milyon + 4.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

calendar 03 Haziran 2026 00:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan 45 milyon euroluk transfer: Ederson
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Manchester United, Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi, Atalanta ile bonuslar dahil 45 milyon euroluk anlaşma sağladı. Taraflar arasında tüm detaylarda uzlaşma sağlanırken transfer için resmi prosedürlerin ve sağlık kontrollerinin tamamlanması bekleniyor.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 41 maça çıkan Ederson, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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