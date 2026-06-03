Manchester United'dan 45 milyon euroluk transfer: Ederson

Manchester United, Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson'un transferinde mutlu sona ulaştı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi, Atalanta ile bonuslar dahil 45 milyon euroluk anlaşma sağladı. Taraflar arasında tüm detaylarda uzlaşma sağlanırken transfer için resmi prosedürlerin ve sağlık kontrollerinin tamamlanması bekleniyor.



4+1 YILLIK SÖZLEŞME



Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 41 maça çıkan Ederson, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.



