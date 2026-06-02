02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
0-2
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
1-1
02 Haziran
Fas-Madagaskar
4-0
02 Haziran
Galler-Gana
1-1
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Ajax'ta teknik direktörlük görevine Michel getirildi

Ajax'ta teknik direktörlük görevine son olarak Girona'yı çalıştıran Michel getirildi.

calendar 02 Haziran 2026 23:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ajax'ta teknik direktörlük görevine Michel getirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

Hollanda'nın Ajax ekibinde teknik direktörlük görevine İspanyol Miguel Angel Sanchez Munoz (Michel) getirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ajax, Michel ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olmak üzere iki sezonluk bir teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı." denildi.

Son beş sezonda Girona'yı çalıştıran 50 yaşındaki İspanyol teknik adam, Katalan ekibiyle 2023-2024 sezonunda LaLiga'yı üçüncü sırada tamamlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.