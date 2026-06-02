Ajax'ta teknik direktörlük görevine Michel getirildi

Hollanda'nın Ajax ekibinde teknik direktörlük görevine İspanyol Miguel Angel Sanchez Munoz (Michel) getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Ajax, Michel ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olmak üzere iki sezonluk bir teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı." denildi.



Son beş sezonda Girona'yı çalıştıran 50 yaşındaki İspanyol teknik adam, Katalan ekibiyle 2023-2024 sezonunda LaLiga'yı üçüncü sırada tamamlamıştı.



