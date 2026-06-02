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'Selcuksport' olarak biliniyordu... Kaçak maç yayını yapan şahıs tutuklandı

Süper Ligimüsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

calendar 02 Haziran 2026 23:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
'Selcuksport' olarak biliniyordu... Kaçak maç yayını yapan şahıs tutuklandı
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Trendyol Süper Lig'deki maçları internet sitesi üzerinden kaçak yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan söz konusu internet sitesini yöneten Selçuk Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Selçuk Y'nin tutuklanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edilmişti. 

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini belirlemişti.

Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

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