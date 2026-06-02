Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe başkan Adayı Aziz Yıldırım, TV 100'e özel açıklamalarda bulundu.





"LİDER OLUNMAZ, LİDER DOĞULUR"



"Lider olmak ayrı bir durum. Zor günlerde olduğunuz camiayı doğru şekilde yönlendirmek demektir. Ben liderim. Vizyonlu bir insanım. İnsanlar düşünmeden düşünür ve uygularım. Lider olunmaz, lider doğulur. Sonradan olmaz. Doğuştandır."



ADAY OLMA NEDENİ



"Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Bu yüzden kayıplar oluyor. Önce taraftar kayıpları oluyor. Şampiyon olmadığınız halde bütün gelecek gençleri kaybedersiniz. 12 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Bunu kırmak için hem akıl hem iyi bir yönetim olarak bu başarısızlığı bitirmek istiyoruz. Tecrübe bende, akıl da hem bende hem de bu yönetimde. Bu işe 'dur' diyebilecek bir ekip olduğumuz için talip olduk."



"YÖNETİMİ RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN MAÇLARA GİTMEDİM"



"Yönetimi rahatsız etmemek için maçlara gitmedim. Takım kötü, ben geldim tribünde oturuyorum. alkış olsa el sallasam insanlar galyana gelecek. Yanlış anlaşılmamalar sebebiyet vermemek için 8 sene maçlara gitmedim. Sadece basket maçına gittim. Gitmememin sebebi onlara zarar vermemekti."



"OBRADOVIC NEYSE MOURINHO DA ODUR"



"Obradovic neyse Jose Mourinho da odur. Ben olsaydım başka bir Mourinho olurdu. Ben ona 'Galatasaray'la uğraş' demezdim. 'Saha dışı bize ait, sen sahaya odaklan. İşine bak' derdim. Maalesef başka boyutlara geçti. Şimdi Perez seçilirse Real Madrid'e gidecek. Faydalanamadık."



"KAVGAYA DÖVÜŞE GEREK YOK"



"Normal bir seçim olacak. Diğer taraf da Fenerbahçeli biz de. İki tarafın heyetleri de Fenerbahçeli. Kavgaya dövüşe gerek yok. Nizami bir kongre yürütmek lazım. Taşkınlık çıkarmak yanlış.. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını diliyorum. Karşı tarafa niye yanıt vereyim ki? İki tarafın yönetim kadrolarına baksınlar, ona göre oy versinler. Hakan Safi'ye ve Ali Koç'a daha önce çağrı yapmıştım, yine yapıyorum. Gelin birleşelim. Bakın şampiyonluğa oynayacağız demiyorum, şampiyon olacağız diyorum."



"GALATASARAY'DAN 7 ŞAMPİYONLUK GERİDEYİZ"



"2018'de kaybettim evime gittim. Dediler ki kaçtı. Yahu beni FETÖ kaçıramadı, siz nasıl kaçıracaksınız? Ben isterdim ki sekiz yıla iki şampiyonluk sığdırayım. 8 sene içinde beni maça davet ettiler mi? Son yönetim davet etti ancak ondan önceki yönetim davet etmedi. Beni seçmişler seçmemişler... Fenerbahçeliyim. Aday oldum o da mecburiyetten. Çünkü gidiş iyi değil! Galatasaray'dan 7 şampiyonluk gerideyiz."



"BÖYLE ŞEY OLMAZ!"



"Bir kulüp başkanı federasyon başkanına: 'Biz şampiyon olmamız lazım' demiş. Bana geçmişte, 'Sen sakin ol, biz her türlü yardımı yapacağız' dediler. Kabul etmedik. Böyle şey olmaz ya!"



ADEMOLA LOOKMAN



"Ademola Lookman'ı iyi ki almamışlar. İyi bir oyuncu ama kenar oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı santrfor. Lookman'ı da santrfor diye alacaklardı. 40 milyon diyorlardı. Yazık. Futbol aklı olmadığı için yanlış hamle olacaktı."



"İKİ OYUNCUYLA SON AŞAMAYA GELDİK"



"İki oyuncuyla görüşüyoruz, son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Hakan Safi gidip görüşeceğim diyor. Sordum, gelen giden yok dediler. Yarın veya seçimden sonra söyleyebiliriz. Ama iki tane santrfor gelecek.



"TEKNİK DİREKTÖR KARARINI HENÜZ VERMEDİK"



Teknik direktör kararını henüz vermedik. Yerli de olabilir yabancı da. Seçimden sonra açıklarız. Ama Samandıra'da Kuyt, Dzeko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz. Üç tane eski oyuncunun oraya gelmesini istiyoruz ki ruh yaratalım. Alex'i istesem, ihtiyaç varsa getiririm. Görev verebilecek bir pozisyon varsa veririz. Futbol aklımız Oğuz Çetin ve yönetimden birkaç isim olacak."



"MENAJER PAZARI OLMUŞ HER YER"



"Menajer pazarı olmuş her yer. Bir sürü menajer, sosyal medyayla ortak olmuş iş yapıyorlar. 8 senede menajerlik sistemi çok acayip bir yere gitmiş. Sosyal medyadan kulüpleri karıştırmaya çalışmaya kimsenin hakkı yok. Devlet bu konuya el atmalı."



"PARA KARŞILIĞI TRANSFER HABERLERİ YAPIYORLAR"





"Televizyonlarda bazı gazeteciler, para karşılığı transfer haberleri yapıyor. Hepsini biliyorum. Alacakmış, gelecekmiş, anlaşacakmış. Aldıysa 'aldı' yazacaksınız!"





"YARIN ÖĞLEN BİLE SÖYLEYEBİLİRİM"





"Oğuz Çetin ve ekibi şu anda çalışıyorlar. Bir menajere 35 tane futbolcu ismi geliyor. Çok alakasız biri bana telefon açıyor bizim eski futbolcu, 5-6 oyuncu ismi yazıyor. İlk hedef santrforu halletmek. Yarın öğlen bile söyleyebilirim. Bu iki golcüden sonra ihtiyaçlara bakıp ona göre transfer yapacağız. İsimler belli, görüşürüz. Problem değil ki. Piyasalar belli, herkes de Fenerbahçe'ye koşa koşa gelir. Burada güven meselesi var."





"HERKESE BEYAZ SAYFA AÇIYORUZ"





"Herkese beyaz sayfa açıyoruz. Biz savaşa, haksızlık olursa başlarız. Her maçı yeniyorsak neden savaşayım? Sahada gördüğü dışında çalan bir hakem olursa o zaman külahları değişiriz."





"SORUMLU BİZİZ"





"Soyunma odasına her zaman inerim. 20 sene indim, idmana da gittim, konuştum. Avrupa'ya git bakayım hangi başkan girmiyor? Sorumlu biziz. Seyircide de dağınıklık var. Tribün gruplarının hepsi bir araya gelecek. Hepimiz Fenerbahçe kimliğinin altında toplanıp mücadele edeceğiz."





"60 MİLYON EURO LİMİTİNİZ VAR DEDİER"





"UEFA ile görüştüm, '60 milyon euro limitiniz var' dediler. Ama şimdi kulüp bir bildirim yapacakmış lisans almak için. O bildiriden sonra ne yazıyorsa o kadar limit olacak. Ama oyuncu satınca ve sponsorluklar gelince o limit yükselir. Bu bizi rahatsız etmeden çözeriz."



