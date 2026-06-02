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Real Madrid'de mutlu son: Denzel Dumfries

Real Madrid, Denzel Dumfries transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol devi, Hollandalı sağ bek ile anlaşma sağlarken, oyuncunun sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanarak transferi kısa süre içinde resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

calendar 02 Haziran 2026 23:58
Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de mutlu son: Denzel Dumfries
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İspanyol devi Real Madrid, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Hollandalı yıldız Denzel Dumfries, Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.

20 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ

Haberde, Real Madrid ile Dumfries arasında tüm şartlarda anlaşma sağlandığı belirtilirken, İspanyol ekibinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı ifade edildi.

Transferin bu gece itibarıyla tamamlandığı ve resmi işlemlerin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 28 maça çıkan Hollandalı bek, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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