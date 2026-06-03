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Arsenal taraftarından Gabriel'e dev jest!

Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde son penaltıyı kaçıran Arsenal'lı Gabriel'in forma satışları yüzde 350 arttı

calendar 03 Haziran 2026 00:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal taraftarından Gabriel'e dev jest!
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Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun finalinde Arsenal öne geçtiği maçta Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı.

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi. Arsenal'da Gabriel takımının son penaltı atışını kaçırınca PSG kupaya uzandı. 

Gabriel'in penaltı vuruşunda başarısız olmasına rağmen Brezilyalı oyuncunun forma satışları patladı.

FORMA SATIŞLARI YÜZDE 350 ARTTI

The Athletic'in haberine göre Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Gabriel'in forma satışları yüzde 350 arttı. Haberde Arsenal taraftarlarının Gabriel'e destek olmak amaçlı formasını aldığı belirtildi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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