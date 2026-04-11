Carlo Ancelotti'den Neymar açıklaması!

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.



Ancelotti, "Göreve başladığınızdan bu yana basın toplantılarında en çok sorulan sorular Neymar ile ilgili oldu. Bu sizi rahatsız ediyor mu?" sorusunun ardından, "Hayır, rahatsız etmiyor. Neymar, Brezilya futbol tarihine damga vurdu ve vurmaya devam ediyor. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. İnsanların, onun Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğini düşünmesi çok doğal. Şu anda durumunu değerlendiriyoruz. Dünya Kupası'nda oynamak için gerekli niteliklere sahip olduğunu göstermek için hala iki ayı var." yanıtını verdi.



İtalyan teknik adam, bu sözlerinin ardından, "Neymar'ın fiziksel olarak yüzde 100 formda olmasını istiyorsunuz ama en son ne zaman bu formda oldu, 2022 Dünya Kupası'nda mı?" şeklinde yöneltilen soruya ise, "Bilmiyorum ama yüzde yüz formuna dönebilecek kapasitesi var. Sadece fiziksel olarak formda olan oyuncuları kadroya çağıracağım. Neymar, diz sakatlığının ardından güçlü bir geri dönüş yaptı ve goller attı. Böyle devam etmesi ve kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor. Doğru yolda ilerliyor." cevabını verdi.



Santos'ta bu sezon 6 maçta süre bulan 34 yaşındaki Neymar, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



