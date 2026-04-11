11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
14:30
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-05'
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-05'
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-05'
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
14:30
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
14:30
11 Nisan
QPR-Bristol City
14:30
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
14:30
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
1-034'
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
15:00
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Erzurumspor sevdası tribünde babadan oğula miras kaldı

Dadaşlar"ın kurucularından Zafer Lömenler'in vefatının ardından tribün liderliğini oğlu Anıl Lömenler, şampiyonluk kupasını babasının mezarına götüreceğini açıkladı

11 Nisan 2026 13:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor sevdası tribünde babadan oğula miras kaldı
Erzurumspor'un en köklü taraftar gruplarından "Dadaşlar"ın kurucularından Zafer Lömenler'in vefatının ardından tribün liderliğini oğlu Anıl Lömenler devraldı.

Süper Lig hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam eden Erzurumspor, sahadaki performansının yanı sıra tribündeki güçlü taraftar desteğiyle de öne çıkıyor.

İç saha ve deplasman fark etmeksizin kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kenetlenen mavi-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig şampiyonluğuna doğru ilerlerken, tribünde babadan oğula miras kalan taraftar hikayesiyle de adından söz ettiriyor.

Mavi-beyazlı takımın en eski taraftar gruplarından "Dadaşlar"ın kurucularından Zafer Lömenler'in 2025 yılı temmuz ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından grubun ortak kararıyla tribün liderliği, 20 yaşındaki oğlu Anıl Lömenler'e devredildi.

Çocukluğundan bu yana tribün kültürünün içinde yetişen Anıl Lömenler, babasının izinden giderek tribünlerdeki sorumluluğu üstlendi.

Erzurumspor maçlarında tezahüratlarıyla tribünleri coşturan genç tribün lideri Anıl Lömenler, basın mensuplarına verdiği demeçte çocukluğundan beri babasıyla Erzurumspor tribünlerinde olduğunu söyledi.

Lömenler, babasının sadece tribün lideri olmadığını aynı zamanda kentte yaşayan gençlere de hep sahip çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Uyuşturucudan kurtardığı gençler vardı. Babam böyle bir insandı ve herkes onu çok severdi. Büyük bir Erzurumspor sevdalısıydı. Ben doğduğum gün babam Giresun'da deplasmana gitmiş. Dedem arayıp 'Oğlun oldu.' diye haber vermiş. Ondaki böyle bir sevdaydı. Babam vefat ettikten sonra abilerimizle ortak bir karar aldık. Ben, tribün lideri olarak abilerimizle, kardeşlerimizle takımımıza desteğimize devam ediyoruz. Babamdan dolayı şehir dışındaki çoğu tribünlerde beni daha önceden tanırlardı. Tribün bana babamdan kalan bir miras. Bu sevda babamdan bana yadigar. Bunu ölene kadar devam ettireceğim."

"Şampiyon olunca kupayı babamın mezarlığına götüreceğiz"

Lömenler, Erzurumspor'un bu sezon şampiyonluğa ulaşacağına inancının tam olduğunu belirterek, "Bu kupa zafer kupası. Şampiyon olunca da kupayı babamın mezarlığına götüreceğiz. Babamın adına taraftarımızla birlikte bir hatıra ormanı düşüncemiz var. Aynı zamanda kütüphane de kuracağız." dedi.

Dadaşlar Grubunu 1995 yılında kardeşi Zafer Lömenler ile kuran ve şu an grubun başkanlık görevini sürdüren Taner Lömenler ise kardeşinin ömrünü Erzurumspor'a adadığından bahsetti.

Grubun ortak kararıyla tribün liderinin yeğeni Anıl olarak belirlendiğini dile getiren Lömenler, "Bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğine inanıyoruz. Biz rahmetliyle 1987'de, ben 12 yaşında o ise 13 yaşındayken Aziziyeliler Grubunu kurduk. 1995'te resmi Dadaşlar Grubuna çevirdik. Biz 12-13 yaşlarındaydık. Anıl'dan da çok daha küçüktük. Anıl, 5 yaşından beri bizimle maçlara gelir. En güzel şekilde devam ettirecektir." diye konuştu.

Taraftarlardan İmdat Aktaş da tribün liderlerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Anıl, Zafer abimizin bize bir armağanı. O tribüncülüğün içinde yetişti. Bu işi de en güzel şekilde devam ettirecek. Bizler onun her zaman arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Takımın 30 yıllık taraftarı Kadir Pardeli de Zafer Lömenler'in kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, şampiyonluğu kendisine armağan edeceklerini söyledi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
