Sergi Roberto'dan Kenan Yıldız itirafı!

Como forması giyen Sergi Roberto, yaptığı açıklamalarda Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.



CESC FABREGAS



İtalyan ekibinde birlikte çalıştığı teknik direktör Cesc Fabregas ile ilgili konuşan 34 yaşındaki oyuncu, "Benim için Fabregas bir rol model. Fikirleri ve iletişim tarzı inanılmaz, ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Bence şimdiden en iyi teknik direktörlerden biri oldu ama daha da gelişecektir." dedi.



Emeklilik sonrası futboldan kopmayacağını söyleyen deneyimli futbolcu, "Futbolu bıraktığımda kesinlikle teknik direktörlük lisansını alacağım ancak her gün uzun saatler çalışmak gerektiği için ailemin bunu kabul edip etmeyeceğini de görmem gerekiyor. Ama futbolla bağımı koparmayacağım." sözlerini sarf etti.



KENAN YILDIZ SÖZLERİ



2024 yılında Barcelona'dan Como'ya transfer olan Sergi Roberto, İtalya'da kendisini en çok şaşırtan futbolcunun Juventus'tan Kenan Yıldız olduğunu dile getirdi.



Sergi Roberto, "İtalya'ya geldiğimden bu yana rakipler arasında beni en çok şaşırtan oyuncu Kenan Yıldız oldu. Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum, farklı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onu izlemek güzel." dedi.



Como'da bu sezon 20 maçta süre bulan Sergi Roberto, 1 kez ağları havalandırdı.



