10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Sergi Roberto'dan Kenan Yıldız itirafı!

Como forması giyen Sergi Roberto, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı çok beğendiğini söyledi.

calendar 10 Nisan 2026 17:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como forması giyen Sergi Roberto, yaptığı açıklamalarda Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

CESC FABREGAS

İtalyan ekibinde birlikte çalıştığı teknik direktör Cesc Fabregas ile ilgili konuşan 34 yaşındaki oyuncu, "Benim için Fabregas bir rol model. Fikirleri ve iletişim tarzı inanılmaz, ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Bence şimdiden en iyi teknik direktörlerden biri oldu ama daha da gelişecektir." dedi.

Emeklilik sonrası futboldan kopmayacağını söyleyen deneyimli futbolcu, "Futbolu bıraktığımda kesinlikle teknik direktörlük lisansını alacağım ancak her gün uzun saatler çalışmak gerektiği için ailemin bunu kabul edip etmeyeceğini de görmem gerekiyor. Ama futbolla bağımı koparmayacağım." sözlerini sarf etti.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

2024 yılında Barcelona'dan Como'ya transfer olan Sergi Roberto, İtalya'da kendisini en çok şaşırtan futbolcunun Juventus'tan Kenan Yıldız olduğunu dile getirdi.

Sergi Roberto, "İtalya'ya geldiğimden bu yana rakipler arasında beni en çok şaşırtan oyuncu Kenan Yıldız oldu. Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum, farklı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onu izlemek güzel." dedi.

Como'da bu sezon 20 maçta süre bulan Sergi Roberto, 1 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
