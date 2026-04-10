10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Ertuğrul Doğan: "TFF'ye Galatasaray görüntülerini yolladık"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçıyla ilgili TFF'ye başvuruda bulunduklarını açıkladı.

calendar 10 Nisan 2026 15:45 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 15:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ONURALP'İN YANINDAYIM!"

Abdülkerim Bardakcı ile gerginlik yaşayan Onuralp Çakıroğlu için konuşan Ertuğrul Doğan "Trabzonspor maçlarında böyle şeyler oluyor. Onuralp temiz düzgün bir kardeşimiz kulüp içinde hiçbir sorunu olmayan bir kardeşim. Başkan olarak sonuna kadar yanındayım." dedi.

METİN ÖZTÜRK İÇİN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk için açıklama yapan Ertuğrul Doğan "Yöneticilerimiz Metin Öztürk'e cevap vermek istedi ama ciddiye almadık. Durup dururken kimseye bir şey yapan tarafta olmadık, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar." ifadelerini kullandı.

Doğan, "Bir taraftarımız, Metin Öztürk'e 'Sizin statta ilahi mi okunuyor?' demiş. Lafı tam yerine koymuş. Çok incinmişler. Ama bunlara alışmaları lazım. Bize böyle bir tepki verirlerse, böyle bir cevap alırlar." dedi.

"BÖYLE CEZA MI OLUR! AYIP!"

Galatasaray maçı sonrası verilen tribün kapatma cezalarına tepki gösteren Ertuğrul Doğan "33 bin küsür taraftarımıza ceza verilmiş. Aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, bu ayıp. Başka konular var, TFF'yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim başkan bu konularda hassas, itirazımızı yapacağız ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

"RAPORDA GALATASARAY YOK!"

Açıklamalarına devam eden Ertuğrul Doğan "Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor bilemiyorum göremiyorlar ama biz kayıtları aldık. Kendilerine izlemeleri için gönderdik, hatırlarlar umarım. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Stadyumu her şekilde doldururum. Adaletsiz bir karar olduğunu düşünüyorum. Gerekirse bedava doldururum."" açıklamasını yaptı.

"ATEŞLE OYNAMASINLAR!"

Ertuğrul Doğan ayrıca "Trabzonspor ile oynamak ateşle oynamaktır. Dikkatli olmaya davet ediyor, kendilerini uyarıyorum. Herkesten rica ediyorum saha içinde adaletli bir davranış. İbrahim başkan ve ekibi adaleti sağlama adına gerekli adımı atacaktır." şeklinde konuştu.

"TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN KAYIP VE AYIP"

Ertuğrul Doğan, 2026 Dünya Kupası'na Türk hakem çağrılmamasıyla ilgili olarak, "Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'den Dünya Kupası'nda hakem yok! Bunun anlamı.. Herkesin anlayacağı bir durum! Türk hakemliği için kayıp ve ayıp! İnşallah önümüzdeki günlerde Türk hakemleri buralarda olur! İnsanlar şaşırmış! Ben şaşırmadım da... Ne bekliyorlardı? 3-4 Türk hakem mi çağıracaklardı? ne diyelim, hayırlısı..." açıklamasını yaptı.

"7-8 OYUNCUMUZA ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Trabzonspor Başkanı Doğan, transferle ilgili soruya "Büyük ihtimalle Avrupa'da olacağız gibi... Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bunun için de transfer gerekiyor. Eksiklerimizi biliyoruz, gerekenleri yapacağız. 7-8 oyuncumuza çok ciddi teklifler var ama zamanı gelince bakacağız. Hepsini verme durumumuz da yok." ifadelerini kullandı.

Doğan, "Futbolda her zaman gelenler gidenler var, bir sürü konu var. Hangi oyuncuya ne teklif geldiğine göre değişir Trabzonspor'un belli oyuncuları alması ve para kazandırması lazım. Trabzonspor scout ekibinin elinde 4'er farklı seçenekler hazır."  açıklamasını yaptı.

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
