10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Anadolu Efes, Dubai'yi devirdi!

EuroLeague 37. haftasında Anadolu Efes, Dubai'yi deplasmanda 85-69 mağlup etti.

10 Nisan 2026 22:56 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 23:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague 37. haftasında Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u 85-69 mağlup etti.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'de 12. galibiyetini aldı. Dubai Basketbol ise 18. yenilgisini yaşadı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü iyice eline geçiren ve farkı 18 sayıya kadar çıkaran lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 51-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta toparlanan Dubai Basketbol, farkı 10 sayıya indirdi. Anadolu Efes, son bölüme 64-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğin başında Dubai Basketbol, farkı 5'e (59-64) indirmesine rağmen rakibine karşı iyi reaksiyon gösteren ve kritik atışları sayıya çevirerek farkı yeniden açan Anadolu Efes, sahadan 85-69 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 5 oyuncu, çift haneli sayılara ulaştı. Rodrigue Beaubois 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Ercan Osmani 14, Şehmus Hazer ile Jordan Loyd 13'er, PJ Dozier ise 10 sayı kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
