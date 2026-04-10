10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Sergen Yalçın'dan Jota Silva yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Jota Silva ile ilgili konuştu.

calendar 10 Nisan 2026 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 23:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Yalçın, takımda kiralık olarak forma giyen ve ayrılacağı haberleri çıkan Jota Silva ile ilgili de gelen soruya cevap verdi.

Sergen Yalçın, Portekizli futbolcu için, "Jota bizde kiralık oyuncu, bizim oyuncumuz değil. Başka kiralık oyuncularımız da var. Oyuncuları kullanıyoruz. Sezon sonunda karar vereceğiz. Oyunları kullanıp durumlarını görmek istiyoruz. Bugün itibariyle oyunda kaldığı süredeki performansı iyiydi." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
