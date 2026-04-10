Sergen Yalçın'dan Jota Silva yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçının ardından konuştu.
Yalçın, takımda kiralık olarak forma giyen ve ayrılacağı haberleri çıkan Jota Silva ile ilgili de gelen soruya cevap verdi.
Sergen Yalçın, Portekizli futbolcu için, "Jota bizde kiralık oyuncu, bizim oyuncumuz değil. Başka kiralık oyuncularımız da var. Oyuncuları kullanıyoruz. Sezon sonunda karar vereceğiz. Oyunları kullanıp durumlarını görmek istiyoruz. Bugün itibariyle oyunda kaldığı süredeki performansı iyiydi." dedi.
