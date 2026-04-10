10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Sedat Tahiroğlu: "Galatasaray'dan bizi aramadılar"

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, sonraki satıştan pay haklarının olduğu Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile ilgili konuştu.

calendar 10 Nisan 2026 17:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz hakkında Radyospor'a konuştu.

Tahiroğlu, milli futbolcunun Avrupa'ya transferine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sedat Tahiroğlu, "Milli takımda bizde oynamış oyuncuları görmek bize gurur veriyor. Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'ya gitmesi hem Türkiye hem de bizim için çok iyi olur. Ancak şu an için Galatasaray'dan bizi arayan olmadı, bizim de bir görüşmemiz olmadı. Sadece bekliyoruz, nasipse olur." dedi.

Galatasaray forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 11 gol attı ve 15 asist yaptı.

*Ankara Keçiörengücü, Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından yüzde 20 pay hakkına sahip.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
