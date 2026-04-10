Sedat Tahiroğlu: 'Galatasaray'dan bizi aramadılar'

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz hakkında Radyospor'a konuştu.
Tahiroğlu, milli futbolcunun Avrupa'ya transferine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sedat Tahiroğlu, "Milli takımda bizde oynamış oyuncuları görmek bize gurur veriyor. Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'ya gitmesi hem Türkiye hem de bizim için çok iyi olur. Ancak şu an için Galatasaray'dan bizi arayan olmadı, bizim de bir görüşmemiz olmadı. Sadece bekliyoruz, nasipse olur." dedi.
Galatasaray forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 11 gol attı ve 15 asist yaptı.
*Ankara Keçiörengücü, Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından yüzde 20 pay hakkına sahip.
