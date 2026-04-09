Doğum izni meclisten geçti mi, yayınlandı mı?

Çalışma hayatı ve bebek bakımı arasındaki zorlu dengede uykuları kaçan on binlerce kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten ücretli doğum izni uzatıldı mı ve TBMM bu tarihi kararı onayladı mı?

Kısa ve net cevap: Milyonları ilgilendiren yasa teklifinin komisyon aşaması tamamlanmış ve TBMM Genel Kurulu'nda ilk 6 maddesi kabul edilmiştir! Ancak yasanın tamamının oylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması süreci an itibarıyla henüz tamamlanmadığı için düzenleme resmi olarak yürürlüğe girmemiştir. Nisan 2026 itibarıyla Meclis aşaması büyük bir hızla ilerleyen bu paketin, kısa süre içinde yasalaşarak Cumhurbaşkanı onayına sunulması beklenmektedir.

Aylardır beklenen ve hem memurları hem de işçileri kapsayan torba kanun niteliğindeki düzenlemede, kadın istihdamını korumaya ve aile yapısını desteklemeye yönelik çok net adımlar atılıyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren ve büyük oranda kabul edilen o tarihi pakette masada olan kurallar şunlar:

24 Hafta Kuralı: Mevcut durumda 16 hafta (doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta) olan ücretli doğum izni, doğum sonrasına eklenen 8 hafta ile birlikte toplamda 24 haftaya (6 ay) çıkarılıyor. Sağlık durumu elveren anneler, doktor onayıyla doğum öncesi izinlerinin bir kısmını doğum sonrasına da aktarabilecek.

Babalık İzni ve Koruyucu Aile: Sadece anneler için değil, babalar için de müjdeli haber yasa teklifinde yerini aldı. Mevcut 5 günlük babalık izni süresi 10 güne yükseltiliyor. Ayrıca koruyucu aile olan çalışanlara da çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 10 günlük yeni bir izin hakkı tanınıyor.

Resmi Gazete Bekleyişi: Komisyon ve Genel Kurul aşamalarının ardından yasanın resmen hayata geçebilmesi için son adım Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete yayımı olacak. Uygulama, Resmi Gazete'de yayımlandığı gün veya kanunda belirtilecek geçiş tarihinde resmen başlayacak.

Sonuç olarak; kanun teklifleri Meclis kürsüsünde okundu, oylamalar başladı ve şimdi gözler tamamen Resmi Gazete'nin yayımlanacağı o tarihi gecede. Önümüzdeki günlerde atılacak son yasal imza, Türkiye'de çalışan anneler için yeni bir dönemi resmen başlatacak.