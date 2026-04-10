10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Flaş iddia: Skriniar'ın evine hırsız girdi!

İddiaya göre Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'ın Beykoz'daki evine giren hırsızlar yaklaşık 40 bin dolar çaldı.

calendar 10 Nisan 2026 15:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
İddiaya göre Milan Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki lüks bir sitede bulunan villasına giren hırsızlar evdeki tüm parayı çaldı.

Durumu fark eden Milan Skriniar soluğu karakolda aldı. Skriniar'ın şikayeti sonrası polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Milan Skriniar'ın evinden iddiaya göre 40 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 790 bin lira) çalıntı. Futbolcunun yakın zamanda eve nakliyecilerin gelip gittiği ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
