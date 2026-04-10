Flaş iddia: Skriniar'ın evine hırsız girdi!

İddiaya göre Milan Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki lüks bir sitede bulunan villasına giren hırsızlar evdeki tüm parayı çaldı.



Durumu fark eden Milan Skriniar soluğu karakolda aldı. Skriniar'ın şikayeti sonrası polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



Milan Skriniar'ın evinden iddiaya göre 40 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 790 bin lira) çalıntı. Futbolcunun yakın zamanda eve nakliyecilerin gelip gittiği ortaya çıktı.



Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.



