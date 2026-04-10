Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 11:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 11:40

İran - ABD görüşmesi ne zaman?

Orta Doğu'nun nükleer bir felaketin eşiğinden döndüğü o karanlık günlerin ardından, dünya diplomasisi tarihinin en kritik sınavlarından birine hazırlanıyor! 8 Nisan'da sağlanan 15 günlük geçici ateşkesin ardından, tüm dünyanın gözü kulağı Washington ve Tahran hattından gelecek "yüz yüze görüşme" haberine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran nükleer silah sahibi olmayacak" çıkışı ve Tahran'ın şartlı "evet" yanıtı sonrası, tarafların ne zaman ve nerede masaya oturacağı sorusu küresel gündemin ilk sırasına yerleşti. Arama motorlarında "İran ABD görüşmesi ne zaman? Barış zirvesi hangi ülkede yapılacak?" sorguları saniyede binlerce kez aratılıyor. İşte milyonların umutla beklediği o devasa diplomatik takvimin perde arkası...

Abone Ol
Savaşın izlerini silmek ve kalıcı barışı inşa etmek isteyen dünya liderleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Trump ve İranlı yetkililer arasındaki o tarihi el sıkışma ne zaman gerçekleşecek?
İRAN ABD GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN YAPILACAK? (10 NİSAN 2026 GÜNCEL DURUM)
Kısa ve net cevap: İran ve ABD heyetleri arasındaki ilk teknik düzeydeki ön görüşmelerin, ateşkesin ikinci haftasında yani 15-17 Nisan 2026 tarihleri arasında başlaması bekleniyor! Liderler düzeyindeki (Trump ve İran heyeti) asıl büyük zirve için ise ateşkesin sona ereceği 23 Nisan tarihi kritik eşik olarak görülüyor.

An itibarıyla İsviçre ve Umman kanalları üzerinden yürütülen mekik diplomasisi, tarafları tarafsız bir bölgede bir araya getirmek için yoğun mesai harcıyor.

GÖRÜŞME NEREDE YAPILACAK? (MUHTEMEL ZİRVE MERKEZLERİ)
Diplomatik kaynaklardan sızan bilgilere göre, bu tarihi barış görüşmesi için üç farklı ülke ön plana çıkıyor:

Maskat (Umman): İran ve ABD arasındaki geleneksel "arka kapı" diplomasisinin merkezi olan Umman, en güçlü aday.

Cenevre (İsviçre): Uluslararası nükleer görüşmelerin geleneksel adresi olarak masada duruyor.

Bağdat (Irak): Bölgesel bir çözüm mesajı vermek adına Irak'ın da ev sahipliği yapabileceği konuşuluyor.

MASADAKİ KRİTİK MADDELER: SAVAŞ TAMAMEN BİTECEK Mİ?
Görüşmelerin ana eksenini oluşturan ve 23 Nisan'a kadar netleşmesi gereken 3 temel başlık bulunuyor:


Nükleer Taahhüt: İran'ın nükleer programını sivil amaçlar dışında kullanmayacağına dair vereceği uluslararası garanti.

Yaptırımların Hafifletilmesi: Tahran yönetiminin ateşkesi kalıcı kılmak için talep ettiği ekonomik nefes alanı.

Hürmüz Boğazı Güvenliği: Küresel enerji arzının korunması adına deniz trafiğinin tamamen güvenli hale getirilmesi.

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.