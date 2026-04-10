Hyeon-gyu Oh durdurulamıyor! Süper Lig'de ki 7. golünü attı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor karşısında attığı gollerle yıldızlaştı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Beşiktaş'ın üçüncü golünü atan Güney Koreli oyuncu, 59. dakikada kaleciden seken topu takip ederek takımını 4-2 öne geçiren golü kaydetti.
Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a geldikten sonra 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7. golünü atmayı başardı.
Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe ağlarını peş peşe havalandırmayı başaran Oh, 3 haftalık suskunluğu sonrasında siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşadı.
Oh, Çaykur Rizespor'la oynanan kupa maçında da gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.
