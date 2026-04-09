Cumartesi kar yağacak mı? 11 Nisan hava durumu

Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, lapa lapa kar sürprizi hangi illeri vuracak, kimler güneşin tadını çıkaracak?

Kısa ve net cevap: Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında kar yağışı beklenmiyor; ancak İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde 11 Nisan Cumartesi günü KAR ve karla karışık yağmur etkili olacak! Kış adeta Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerine geri dönüyor.

Bölge bölge beklenen hava durumu tablosu şu şekilde:

İç ve Doğu Kesimler: Ankara, Sivas, Erzurum ve Kars çevrelerinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Yağışların kar ve karla karışık yağmura dönmesi beklenirken, yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor.

Marmara ve Batı Kesimler: Doğu beyaz örtüye bürünürken, batı illerimiz bahar güneşiyle ısınacak. İstanbul, İzmir ve Ege kıyılarında yağış beklenmiyor; gökyüzü parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

HAFTA SONU YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Hafta sonu için seyahat planı yapan sürücülerin güzergahlarına göre mutlaka tedbir alması şart:

Rotası iç ve doğu illerine olan sürücülerin, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı kışlık lastiklerini henüz çıkarmaması hayati önem taşıyor.

Batı illerinde plan yapan vatandaşlar ise ince bir bahar ceketiyle güneşin ve güzel havanın tadını çıkarabilirler.