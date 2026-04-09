Haber Tarihi: 09 Nisan 2026 10:37 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2026 10:37
Cumartesi kar yağacak mı? 11 Nisan hava durumu
Bahar mevsiminin tatlı esintilerini hissetmeyi beklerken, Meteoroloji'den peş peşe gelen sert uyarılarla birlikte tüm planlar altüst oldu! Nisan ayında yaşanan ani sıcaklık düşüşleri ve Balkanlar üzerinden yurdu esir alan soğuk hava dalgası, hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaşın gözünü endişeyle gökyüzüne çevirmesine neden oldu. Özellikle kışın henüz tam anlamıyla yurdu terk etmemesi, bazı bölgelerde beyaz örtünün geri dönme ihtimalini doğurdu. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok aratılan "Cumartesi kar yağacak mı? 11 Nisan'da hava nasıl olacak?" sorguları zirveye oturdu. İşte montları yeniden dolaptan çıkarttıracak o kritik güncel meteoroloji tahminleri...
Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, lapa lapa kar sürprizi hangi illeri vuracak, kimler güneşin tadını çıkaracak?
CUMARTESİ KAR YAĞACAK MI? (11 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında kar yağışı beklenmiyor; ancak İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde 11 Nisan Cumartesi günü KAR ve karla karışık yağmur etkili olacak! Kış adeta Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerine geri dönüyor.Bölge bölge beklenen hava durumu tablosu şu şekilde:İç ve Doğu Kesimler: Ankara, Sivas, Erzurum ve Kars çevrelerinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Yağışların kar ve karla karışık yağmura dönmesi beklenirken, yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor.Marmara ve Batı Kesimler: Doğu beyaz örtüye bürünürken, batı illerimiz bahar güneşiyle ısınacak. İstanbul, İzmir ve Ege kıyılarında yağış beklenmiyor; gökyüzü parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.HAFTA SONU YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!Hafta sonu için seyahat planı yapan sürücülerin güzergahlarına göre mutlaka tedbir alması şart:Rotası iç ve doğu illerine olan sürücülerin, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı kışlık lastiklerini henüz çıkarmaması hayati önem taşıyor.Batı illerinde plan yapan vatandaşlar ise ince bir bahar ceketiyle güneşin ve güzel havanın tadını çıkarabilirler.
