10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

TFF; 27. hafta erteleme maçlarında sahaya çıkan 'üç' Süper Lig kulübünü, Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink ve Trendyol 1. Lig'den 'dört' kulüple birlikte Osman Özköylü'nün PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

10 Nisan 2026 17:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
