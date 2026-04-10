10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

İbrahım Hacıosmanoğlu: "Projede yer alan ilk federasyonlardan olduk"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı FIFA Arena projesi kapsamındaki Riva'daki okul açılışında açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2026 14:03
Sporx.com
İbrahım Hacıosmanoğlu: 'Projede yer alan ilk federasyonlardan olduk'
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla FIFA Arena projesi kapsamında Riva'da gerçekleştirilen okul açılışında konuştu.

Hacıosmanoğlu, "Bu anlamlı günde Sayın İnfantino'yu konuk ediyoruz. 62 gün sonra başlayacak 2026 Dünya Kupası'nda biz onun misafiri olarak, Dünya Kupası'nı başarı çıtamızı daha da yukarıya taşımak için fırsat olarak görüyoruz. 2002'de olduğu gibi milli takımımız bu büyük sahnede bir kez daha tarih yazacaktır." ifadelerini kullandı.

İnfantino,'ya teşekkür eden TFF Başkanı, "Futbolumuzun, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ile gençlerimiz adına projeyi hayata geçiren Sayın Başkan İnfantino'nun şahsında tüm FIFA yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün sadece bir futbol sahası açmıyoruz; hayalleri, umutları ve başarı hikayelerini yeşertecek bir yuva açıyoruz. Bu benzeri yatırımlar, yarının rol model ve yıldızlarının yetişmesi için zemin hazırlayacaktır." sözlerini sarf etti.

"1000 SAHA YAPIMI HEDEFLENİYOR"

Projede yer alan ilk federasyonlardan birisi olduğumuzu söyleyen Hacıosmanoğlu, "FIFA Arena projesi, geçen yıl FIFA Başkanı Sayın İnfantino'nun duyurusuyla başladı. Gençlerin spora sürekli ve güvenli erişimini hedefleyen bu girişime şimdiye kadar 100 ülke katıldı. 2031 yılına kadar en az 1000 saha yapımını hedefleyen bu projede yer alan ilk federasyonlardan biri biz olduk." dedi.

"6 ŞUBAT DEPREMİNDEN ETKİLENEN BÖLGLERDE YAPILDI"

Projede deprem bölgeleri için de sahalar yapıldığını söyleyen TFF Başkanı, "Değerli misafirler, ülkemizde 60 FIFA Arena mini saha yapılacak. Bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'nin altyapısını inşa ettiği bu sahaların 11'ini tamamladık. İlk 8 saha hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depreminde en çok etkilenen illerimizde açıldı. O sahalar çocuklarımıza spor yapma imkanı sunmanın yanı sıra gençlerimizin güvenli buluşma noktaları oldu. Travmaların aşılmasına ve yaraların sarılmasına katkı sağladı. Tamamlanan 2 sahamızı da kısa süre içerisinde gençlerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Daha geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlayan Hacıosmanoğlu,"Spor ülkesi olma yolunda ve bu benzeri projeler, gençlerimizin spora erişimini artırmaya, futbolun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Spor Toto Teşkilatı ilkokulunun açılışının, sahanın sevgili gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini sarf etti.

Arsen Wenger'e teşekkür eden TFF  Başkanı,"Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanımız, değerli projenin en büyük destekçisi olan ve bugün aramızda bulunan çok değerli dostum ve Başkanım İnfantino, ömrünü futbola adamış FIFA Küresel Gelişim Direktörü Sayın Arsene Wenger'e teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
