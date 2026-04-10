09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Alperen Şengünlü Rockets, Adem Bonalı 76ers'ı 113-102 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengünlü Houston Rockets, sahasında Adem Bonalı Philadelphia 76ers'ı 113-102 mağlup etti.

calendar 10 Nisan 2026 10:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Toyota Center'da yapılan karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 8 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Üst üste 8. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant, 29 sayıyla maçın en skoreri olurken Jabari Smith ve Amen Thompson 19'ar sayıyla mücadeleyi tamamladı.

76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 2 sayı ve 2 ribauntla oynadı. Tyrese Maxey 23, VJ Edgecombe 21 ve Quentin Grimes ise 20 sayı kaydetti.

Bu sonuçla Rockets, sezonun 51. galibiyetine ulaştı, 76ers ise 37. mağlubiyetini yaşadı.

- LeBron James, Lakers'ı galibiyete taşıdı

Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'u 119-103 yendi.

Chase Center'da oynanan mücadelede LeBron James, 26 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Deandre Ayton 21, Jake LaRavia 16 ve Luke Kennard 14 sayı kaydetti.

Warriors'ta Nate Williams ve Brandin Podziemski 17'şer sayı atarken Charles Bassey 12 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
