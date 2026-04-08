Alvaro Arbeloa'nın kaderi Münih'te!

Real Madrid'de sezon istenildiği gibi gitmiyor.



Sezona Xabi Alonso ile başlayan ancak daha sonra İspanyol teknik adam ile yolları ayırıp teknik direktörlük koltuğunu Alvaro Arbeloa'ya emanet eden Real Madrid'de işler son dönemde değişti.



LİGDE 7 PUAN GERİDE



Arbeloa ile ilk olarak kötü gidişatı durduran Real Madrid, daha sonra ise aradığını bulamadı. İspanyol devi, ligde geride bıraktığımız hafta sonunda Mallorca'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve lider Barcelona'nın 7 puan gerisine düştü.



Ligde liderle arası açılan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de istediğini bulamadı. İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Bayern Münih'e 2-1'lik skorla kaybetti.



İspanyol basını, Mallorca maçının ardından teknik direktör Arbeloa'nın geleceğinin Devler Ligi'ne bağlı olduğunu duyurmuştu.



SEZON SONU AYRILABİLİR



Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta kaybettiği Bayern Münih karşısında tur atlayamaması durumunda Arbeloa'nın da sezon sonunda takıma veda etmesi bekleniyor.



Bayern Münih'e ilk maçta sahasında 2-1 kaybeden Real Madrid, Alman temsilcisiyle rövanş maçını gelecek hafta 15 Nisan çarşamba günü Almanya'da oynayacak.



