08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-254'
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Alvaro Arbeloa'nın kaderi Münih'te!

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın geleceği için Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçı belirleyici olacak.

calendar 08 Nisan 2026 15:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'de sezon istenildiği gibi gitmiyor.

Sezona Xabi Alonso ile başlayan ancak daha sonra İspanyol teknik adam ile yolları ayırıp teknik direktörlük koltuğunu Alvaro Arbeloa'ya emanet eden Real Madrid'de işler son dönemde değişti.

LİGDE 7 PUAN GERİDE

Arbeloa ile ilk olarak kötü gidişatı durduran Real Madrid, daha sonra ise aradığını bulamadı. İspanyol devi, ligde geride bıraktığımız hafta sonunda Mallorca'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve lider Barcelona'nın 7 puan gerisine düştü.

Ligde liderle arası açılan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de istediğini bulamadı. İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Bayern Münih'e 2-1'lik skorla kaybetti.

İspanyol basını, Mallorca maçının ardından teknik direktör Arbeloa'nın geleceğinin Devler Ligi'ne bağlı olduğunu duyurmuştu.

SEZON SONU AYRILABİLİR

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta kaybettiği Bayern Münih karşısında tur atlayamaması durumunda Arbeloa'nın da sezon sonunda takıma veda etmesi bekleniyor.

Bayern Münih'e ilk maçta sahasında 2-1 kaybeden Real Madrid, Alman temsilcisiyle rövanş maçını gelecek hafta 15 Nisan çarşamba günü Almanya'da oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
