08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-068'
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-165'
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Barış Alper Yılmaz: "Bende panik atak var!"

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Nisan 2026 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz: 'Bende panik atak var!'
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, kaptan çıktığı Göztepe maçını değerlendirdi.

3-1 kazandıkları maça kaptan çıkan Barış Alper, salı akşam saatlerinde hayatını kaybeden Lucescu'yu andı. Milli futbolcu, "Lucescu hocamız, Türk futboluna çok hizmet etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun." sözleriyle konuşmasına başladı.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper, "İlk yarı daha farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Mutluyuz. Geçen hafta çok üzücü oldu bizim adımıza. Önümüze bakmalıyız. Dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına bakmalıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaptanlığı değerlendiren Barış Alper, "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

"PANİK ATAK VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ İNŞALLAH"

Sakatlığı ve ağrılarıyla ilgili gelen soruya Barış Alper, "Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah. Öyle düşünüyorum." cevabını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
