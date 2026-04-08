08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-021'
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Vanspor FK, play-off için umutlarını sürdürdü

1. Lig'in 34. haftasında Serik Spor, evinde Vanspor FK'yi 6-1 mağlup ederek play-off yoluda önemli bir galibiyet elde etti.

calendar 08 Nisan 2026 16:26 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 17:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Serik Spor, evinde Vanspor FK'yi ağırladı.

Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-1 skorla kazandı.
Vanspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 9 ve 73. dakikalarda Ivan Cedric, 26. dakikada Aleksandr Martynov (kendi kalesine), 55. dakikada Kenneth Mammah, 70. dakikada Erdem Seçgin (köşe vuruşu) ve 85. dakikada Santeri Hostikka kaydetti.

Serik Spor'un tek golü 35. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.

Serik Spor'da Bilal Ceylan, gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Vanspor FK, 4 maçlık aranın ardından galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte 46 puana yükselip 10. sıraya çıkan Vanspor FK, play-off umutlarını sürdürdü. Serik Spor ise 35 puanda kalarak 17. sırada düşme hattındaki yerini korudu.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Salih Burak Demirel

Serikspor: Baha Karakaya, Martynov (Dk. 67 Sertan Taşqın), Cengiz Demir, Sadygov (Dk. 46 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 84 Anıl Koç)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Hostikka, Jefferson (Dk. 77 Alper Emre Demirkol), Cedric (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Mamah (Dk. 57 Emir Bars), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 77 Jevsenak), Bekir Can Kara (Dk. 66 Traore)

Goller: Dk. 9 ve 73 Cedric, Dk. 26 Martynov (Kendi kalesine), Dk. 55 Mamah, Dk. 70 Erdem Seçgin, Dk. 85 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 35 Topalli (Serikspor)

Kırmızı Kart: Dk. 79 Bilal Ceylan (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Bekir Can Kara, Dk. 16 Cedric, Dk. 67 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 45 Selim Dilli (Serikspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
