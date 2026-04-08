Vanspor FK, play-off için umutlarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Serik Spor, evinde Vanspor FK'yi ağırladı.



Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-1 skorla kazandı.

Vanspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 9 ve 73. dakikalarda Ivan Cedric, 26. dakikada Aleksandr Martynov (kendi kalesine), 55. dakikada Kenneth Mammah, 70. dakikada Erdem Seçgin (köşe vuruşu) ve 85. dakikada Santeri Hostikka kaydetti.



Serik Spor'un tek golü 35. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.



Serik Spor'da Bilal Ceylan, gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Vanspor FK, 4 maçlık aranın ardından galibiyet elde etti.



Bu sonuçla birlikte 46 puana yükselip 10. sıraya çıkan Vanspor FK, play-off umutlarını sürdürdü. Serik Spor ise 35 puanda kalarak 17. sırada düşme hattındaki yerini korudu.



Stat: Serik İsmail Oğan



Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Salih Burak Demirel



Serikspor: Baha Karakaya, Martynov (Dk. 67 Sertan Taşqın), Cengiz Demir, Sadygov (Dk. 46 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 84 Anıl Koç)



İmaj Altyapı Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Hostikka, Jefferson (Dk. 77 Alper Emre Demirkol), Cedric (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Mamah (Dk. 57 Emir Bars), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 77 Jevsenak), Bekir Can Kara (Dk. 66 Traore)



Kırmızı Kart: Dk. 79 Bilal Ceylan (Serikspor)



Sarı kartlar: Dk. 14 Bekir Can Kara, Dk. 16 Cedric, Dk. 67 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 45 Selim Dilli (Serikspor)



