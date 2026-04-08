08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Kim Min Jae'den geleceği için açıklama

Bayern Münih forması giyen ve adı İtalyan ekipleriyle anılan Kim Min Jae, şu anda Alman ekibine odaklandığını söyledi.

calendar 08 Nisan 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, geleceğiyle ilgili mesaj verdi.

İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus'un kendisine gösterdiği ilgi sorulan Güney Koreli savunma oyuncusu, şu anda Bayern Münih'e odaklandığını söyledi.

Kim Min Jae, "İtalya'da Napoli ile çok iyi bir deneyim yaşadım. O deneyimin benim için gerçekten çok olumlu olduğunu söyleyebilirim ama şimdi, ana ve Bayern Münih'e odaklandım. Geleceğimle ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok." dedi.

İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılamamasını da değerlendiren 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Gerçekten çok üzüldüm. İtalyan milli takımı çok iyi oyunculara sahip, ayrıca kadroda birçok arkadaşım var ve onlarla karşılaşmak hoşuma giderdi." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Kim Min-Jae, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
