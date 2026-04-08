Kim Min Jae'den geleceği için açıklama

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, geleceğiyle ilgili mesaj verdi.



İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus'un kendisine gösterdiği ilgi sorulan Güney Koreli savunma oyuncusu, şu anda Bayern Münih'e odaklandığını söyledi.



Kim Min Jae, "İtalya'da Napoli ile çok iyi bir deneyim yaşadım. O deneyimin benim için gerçekten çok olumlu olduğunu söyleyebilirim ama şimdi, ana ve Bayern Münih'e odaklandım. Geleceğimle ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok." dedi.



İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılamamasını da değerlendiren 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Gerçekten çok üzüldüm. İtalyan milli takımı çok iyi oyunculara sahip, ayrıca kadroda birçok arkadaşım var ve onlarla karşılaşmak hoşuma giderdi." sözlerini sarf etti.



Bayern Münih forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Kim Min-Jae, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.



